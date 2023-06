Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 Juin2023

Nigeria : Naufrage d’un bateau revenant d’un mariage- Plus de 100 morts

Plus de cent morts dans le Plus de 100 personnes sont mortes dans le centre-nord du Nigeria après qu’un bateau transportant des familles revenant d’un mariage a coulé dans une rivière, selon la police et les autorités locales. Pour le moment, on ignore les raisons de ce drame. Le bateau fluvial convoyait ses passagers dans l’Etat de Kwara depuis l’Etat du Niger (ouest) lorsque l’accident s’est produit, ont indiqué la police locale et le bureau du gouverneur de l’Etat, qui n’ont pas précisé les causes du naufrage. « Jusqu’à présent, nous avons dénombré 103 morts. Plus de 100 personnes qui ont pu être sauvées. Les recherches sont toujours en cours, ce qui signifie que le bilan peut encore grimper », a expliqué Okasanmi Ajayi, porte-parole de la police de l’Etat de Kwara. (Source : africaguinee.com)

Mali : Référendum du 18 juin- Le chef de l’État appelle à voter massivement OUI

Dans son discours devant une foule nombreuse dans le stade Amary Daou de Ségou, le chef de l’État a rappelé les trois principes qui orientent l’action gouvernementale, à savoir le respect de la souveraineté de notre pays ; le respect de nos choix stratégiques et de partenaires ; la prise en compte des intérêts vitaux de notre peuple dans toutes les prises de décision.C’est le monde entier qui regarde le Mali», a dit le président Goïta, avant de lancer un appel aux Ségoviens et à tous les Maliens à sortir massivement pour voter OUI le 18 juin prochain. «Le projet de Constitution est une des recommandations du peuple. Elle est la solution», a-t-il soutenu, avant de réitérer l’engagement des autorités de la Transition à œuvrer pour le bien-être du peuple malien. (Source : abamako.com)

Guinée : Politique - A quand le retour de Sidya Touré… ?

Sidya Touré, une figure politique majeure du pays, vit en exil depuis plus d’un an. Le leader de l’Union des Forces Républicaines (Ufr) a quitté la Guinée, tout comme Cellou Dalein Diallo, au lendemain de son expulsion de son domicile privé, par la junte en fin février 2022. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Football- Le technicien sénégalais Omar Daf nouvel entraîneur d’Amiens

L’ancien international sénégalais, ancien entraîneur de Sochaux Football Club a retrouvé un banc.Le technicien sénégalais s’est engagé jusqu’en 2025 avec Amiens SC. La nomination d’Omar Daf a été officialisé, ce mardi 13 juin 2023.« L’Amiens SC est heureux d’annoncer l’arrivée de son nouveau coach ( Source : presse locale)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Démenti des rumeurs faisant état de l’arrestation du Dima de Ouargaye

Dans un communiqué, le ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité apporte un démenti ce 13 juin 2023 sur des rumeurs faisant état de l’arrestation du Dima, chef coutumier de Ouargaye, dans le Centre-Est du Burkina Faso.Depuis le début de cette semaine, des informations diffusées sur les réseaux sociaux font état d’une supposée arrestation du Dima de Ouargaye dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le ministre de l’Administration territoriale de la décentralisation et de la sécurité (MATDS), le Colonel Boukaré Zoungrana dans un communiqué publié ce jour, dément formellement ces allégations mensongères. (Source : aouaga.com)

Côte d’Ivoire : Sécurité électrique- Le président de l’Ordre des architectes met en garde contre les dangers

Une conférence sur la sécurité électrique des bâtiments et les plans architecturaux a rassemblé une centaine d'acteurs du secteur de l'électricité, du Btp et de l'immobilier. Elle a été organisée par Nexans Côte d'Ivoire. Joseph Amon, président de l’Ordre des architectes de Côte d’Ivoire, était le principal conférencier de la rencontre professionnelle (Meet up pro) des acteurs du secteur de l’électricité, du Btp et de l’immobilier organisée récemment à l’hôtel Palm Club à Cocody, par la structure Nexans Côte d’Ivoire.Le conférencier a insisté sur l’importance d’un bon système électrique dans toute construction et sur la nécessité de toujours recourir à un architecte qualifié pour tout projet de construction. Le thème de la conférence était : « Sécurité électrique des installations bâtiments et fiabilité des plans électriques architecturaux, facteurs clés de développement ». (Source : Fratmat.info)

Soudan : Crise militaire- 85 réfugiés centrafricains bloqués à Port-Soudan appellent à l’aide

Les réfugiés centrafricains bloqués à Port-Soudan appellent à l'aide la communauté internationale. Eux qui ont fui les violences dans leur pays, vivaient à Khartoum, la capitale soudanaise, quand les combats entre les forces du général al-Burhan et les FSR du général Hemedti ont éclaté au mois d'avril. Depuis, ils ont rejoint la ville portuaire de Port-Soudan sur la mer Rouge par leurs propres moyens. Ils s'entraident pour tenir au quotidien, et espèrent être évacués vers un pays limitrophe, comme l'Égypte ou l'Éthiopie. Tous les matins, Mounir Sadam envoie un message sur WhatsApp pour prendre des nouvelles de ses compatriotes qui, comme lui, ont fui les combats de Khartoum et sont éparpillés dans Port-Soudan. « Nous sommes au nombre de 85, parmi nous, il y a des femmes, des enfants, des personnes âgées. Pas tous au même endroit. D'autres dorment dans des campus universitaires, d'autres au bord de la route, d'autres ont eu la chance d'avoir un appartement », explique-t-il. ( Source :abangui.com)

Une sélection de Bamba Moussa