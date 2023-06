Madagascar: Fête de la musique 2023 - La célébration change de style

À la matinée du samedi 17 juin, le « Carnaval Mozikara » ouvrira la célébration de la fête de la musique pour cette édition 2023. Les carnavaliers sillonneront les rues à partir de 10 heures.

Plus de 300 participants parcourront les villes de Mandrimena d'Andoharanofotsy, de Malaza et de Tanjombato au Sud d'Antananarivo. Selon les explications du Directeur général de l'Alliance Française de Tananarive, Pierre-Alexandre Kubler « Diverses animations sont prévues pour le premier jour. A savoir des danses, des chants et percussionnistes, des circassiens animeront le public ce jour.

Cette fois-ci, les villes en dehors d'Antananarivo seront primées». Des artistes de renoms tels que Rim-Ka, Lion Hill et Ljo se produiront au terrain de Tongarivo, l'après-midi du 17 juin. Des étoiles montantes de l'AFT comme Odon, Ilaina et Kanto participent à ce grand concert du samedi selon Pierre-Alexandre Kubler, DG de l'AFT. « À noter que le but de ce festival est de mettre en valeur les artistes locaux mais surtout ceux qui sont en pleine expansion » poursuit le DG de l'AFT.

Scène ouverte

La célébration de la fête de la musique est du 17 au 23 juin 2023. Sur ce, une scène ouverte au grand public sera organisée à la Commune d'Ivato le 21 juin. Avec la participation d'une dizaine d'artistes. Dans chaque région, une séance de projection de chansons traditionnelles serait au rendez-vous du public malgache souligne Tsoa Andriantsoa, chef de département culturel au sein de l'AFT.

Tous ces concerts sont gratuits pour toutes les personnes qui souhaitent passer un moment convivial, d'échange et de rencontres. Un événement incontournable, un beau prétexte pour passer une journée autour de la musique, des chants et diverses animations. Cette fête de la musique englobe également divers concours. Des covers, des danses sur les réseaux sociaux. Des questions pour un mélomane se tiendra à l'AFT le 21 juin. L'événement sera clôturé par un open Mic le 23 juin. Les intéressés pourraient récupérer leur billet pour avoir accès à ces diverses activités de l'Alliance Française d'Antananarivo.