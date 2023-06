Afrique: CAN - Les Barea visent un match nul au pis aller

L'équipe nationale malgache a procédé depuis hier à un entraînement biquotidien sur le terrain synthétique annexe de Mahamasina. Le coach n'a plus que quatre jours pour tout fignoler.

La préparation va bon train. À quatre jours du match, les Barea effectuent depuis hier un entraînement biquotidien en vue du match contre les Black Stars du Ghana. Ce match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires à la coupe d'Afrique des nations 2023 aura lieu dimanche à 17 heures au stade Barea de Mahamasina. La sélection nationale est au grand complet à partir de ce mercredi.

La dernière vague, composée des deux derniers expatriés, est arrivée hier. Le défenseur de JS St Pierroise Alexandre Fabien Boyer a débarqué dans l'après-midi et l'attaquant du RE Virton Hakim Abdallah Djamel dans la nuit. Vingt-six des vingt-huit présélectionnés ont suivi les deux séances d'entraînement d'hier sur le terrain annexe de Mahamasina. Confiant, le sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe, dit Rôrô, a réitéré «l'objectif est de remporter la victoire, ou au pire un match nul (...)

Ce sera une occasion d'effacer la série de défaites que nous avons encaissées dernièrement et temporiser un peu la déception après la non qualification à la CAN 2023». L'enjeu est de gagner et éviter de finir dernier du groupe, qui sera synonyme de retour à la case départ et de repasser par les tours préliminaires pour la prochaine CAN.

Rigueur

«Les cinq derniers jours de préparation sont consacrés au travail spécifique, à la consolidation de la technico-tactique et la stratégie de jeu... Sans oublier la séance de remise en forme pour certains joueurs qui sont déjà en vacances depuis quelque temps» confie l'entraîneur. Rôrô se dit impressionné par la cohésion des joueurs, «j'espère que cette cohésion et cette solidarité seront au top le jour du match» a-t-il ajouté.

L'ambiance a déjà été constatée sur le terrain d'entraînement comme dans le bus qui transporte le groupe. «La discipline ne sera pas en reste. Désormais le téléphone pendant les trois repas est interdit. C'est le moment et l'occasion d'échanger entre nous, comme une petite famille. Et cette discipline sera de plus en plus sévère la veille du match», souligne Rôrô Rakotondrabe. Les vingt-huit présélectionnés seront tous présents à l'entraînement à partir de ce mercredi, pour la dernière ligne droite de préparation.