Sénégal: Forum national sur le programme «bajenu gox» - Le Président Sall porte la subvention à 50 mille FCFA

Le Chef de l'Etat du Sénégal, Macky Sall, a décidé d'octroyer une subvention mensuelle de 25 mille FCFA de plus aux «Bajenu Gox», à partir du mois de juillet prochain.

Il porte ainsi l'appui à ces femmes qui s'activent sur la sensibilisation, l'orientation des femmes et des nouveau-nés pour une meilleure prise en charge de la santé de la reproduction à 50 mille FCFA. L'information a été donnée hier, lundi 12 juin, par le Chef de l'Etat lui-même, lors du Forum national sur le programme «Bajenu Gox».

Le président de la République, Macky Sall, a présidé hier, lundi 12 Juin 2023, au Grand Théâtre de Dakar, le Forum national sur le programme «Bajenu Gox». Face aux femmes venues de toutes les régions du Sénégal, le chef de l'Etat leur à témoigner sa reconnaissance pour leur engagement quotidien en faveur de la promotion de la santé des populations. Pour son excellence Macky Sall, la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile et de l'adolescent fait partie des objectifs majeurs du Plan Sénégal Emergent (PSE), qui cadre parfaitement avec la Lettre de Politique Sectorielle de la Santé.

«Les dernières Enquêtes Démographiques et de Santé au Sénégal ont confirmé les résultats encourageants obtenus dans le cadre de la santé de la mère et de l'enfant ; elles ont révélé une tendance baissière des taux de mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile, plaçant notre pays au deuxième rang derrière la République du Cap Vert», a-t-il fait savoir. Et de poursuivre : «la mortalité maternelle a connu une forte baisse entre 2012 et 2017 en passant de 396 décès à 236 décès pour 100 mille naissances vivantes. La mortalité infanto-juvénile a aussi été ramenée entre 2012 et 2019, de 65 à 37 décès pour mille naissances vivantes et la mortalité néonatale de 26 à 21 décès pour mille naissances vivantes. Dans la même période, le taux de prévalence contraceptive a augmenté de 12% à 25,5%».

Face à ces résultats, le président de la République du Sénégal, a adressé ses encouragements à tous les acteurs de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent. Toutefois, il a persisté sur les défis liés à l'accès universel aux services de santé de la mère et de l'enfant. «Je rappelle mon ambition pour 2030 de réduire la mortalité maternelle de 236 à 70 décès pour 100 milles naissances vivantes, la mortalité néonatale de 21 à 12 décès pour mille naissances vivantes et la mortalité infanto-juvénile de 37 à 25 pour mille naissances vivantes», a-t-il dit. Et d'attester : «c'est pourquoi mon gouvernement va continuer à appuyer de nombreuses stratégies parmi lesquelles le programme communautaire pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, dénommé Programme "Bajenu Gox", pour améliorer la santé des populations».

Ainsi, pour joindre la parole à l'action, le chef de l'Etat a annoncé une subvention de 25 mille FCFA, chaque mois, à ces «Bajenu Gox» qui sont le symbole du leadership féminin inspiré de la culture sénégalaise, pour un accompagnement dynamique de deux cibles prioritaires en matière de santé dont celle de la mère et de l'enfant. «J'éprouve une réelle satisfaction en vous annonçant l'octroi, par mon gouvernement, d'une motivation mensuelle à chaque "Bajenu Gox", pour un montant de vingt-cinq mille (25.000) FCFA. Par ailleurs, une subvention d'un million (1.000.000) de FCFA sera allouée à chacune des 79 associations de "Bajenu Gox" des districts sanitaires, pour cette année. J'invite également les partenaires techniques et financiers à continuer d'accompagner ce programme très important, pour le bénéfice exclusif de nos populations».

Avec cette annonce du relèvement de leurs émoluments/motivations par le président Macky Sall, les «Bajenu Gox» vont désormais percevoir 50 milles FCFA en guise d'appui, pour bien mener leur mission.

L'appui des «bajenu gox», dans la santé

Pour le chef de l'Etat, les «Bajenu Gox» ont fortement contribué à l'amélioration de la fréquentation des structures de santé, par la sensibilisation, l'orientation et l'accompagnement des femmes et des enfants. Ainsi, 34.660 femmes ont été orientées vers les structures sanitaires en 2019 ; le nombre a pratiquement doublé en 2020, avec 92.187 femmes orientées. De même, 349.948 femmes ont été sensibilisées en 2020 contre 211.198 en 2019. Le nombre de causeries effectuées par les «Bajenu Gox», afin de susciter la demande en Santé Reproductive, Maternelle, Néonatale, Infantile et de l'Adolescent est passé de 14.837 en 2019 à 34.950 en 2020. Pour la Médiation sociale, de 4707 en 2019, les «Bajenu Gox» en ont effectué 6518 en 2020.

«Votre engagement et les résultats notés m'ont encouragé à élargir, depuis 2017, votre paquet d'activités à la notification des décès des mères et nouveau-nés dans le cadre de la Surveillance des Décès Maternels et Ripostes, à l'identification des femmes porteuses de Fistules et à la déclaration des naissances», a-t-il fait savoir.