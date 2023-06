Angola: Une commission évalue le régime juridique du sous-système d'enseignement général

Luanda — La Commission de politique sociale du Conseil des ministres a évalué, ce mardi, à Luanda, le projet de Décret présidentiel qui approuve le régime juridique du sous-système d'enseignement général.

Selon le communiqué de presse de la réunion, présidée par le ministre d'État chargé des affaires sociales, Dalva Ringote, l'instrument est applicable aux établissements d'enseignement primaire et secondaire, publics, publics-privés et privés.

Les objectifs du régime se résument à assurer le développement de la capacité d'apprentissage, visant l'acquisition de compétences, d'aptitudes, d'attitudes et de valeurs éthiques, à garantir l'articulation et l'intercommunication entre les cycles et les sous-systèmes d'enseignement, ainsi qu'à harmoniser l'organisation et la gestion scolaire de l'enseignement primaire et les 1er et 2e cycles de l'enseignement secondaire.

Avec l'approbation du diplôme visé, l'exécutif angolais s'attend à un meilleur alignement des normes organisationnelles, structurelles et fonctionnelles avec la loi fondamentale du système d'éducation et d'enseignement, ainsi qu'à l'amélioration des résultats du processus d'enseignement-apprentissage des élèves et un plus grand dynamisme de la relation école-communauté.

À la même occasion, la Commission de la politique sociale a évalué le régime juridique du sous-système de l'enseignement secondaire technico-professionnel, qui établit les règles qui définiront les conditions de création, d'organisation interne et de fonctionnement des établissements publics, publics-privés et privés qui dispensent des cours du sous-système de l'enseignement secondaire.

Le document précise sa nature juridique et détermine le mode de fonctionnement, l'autonomie dans les domaines pédagogique, administratif, financier et patrimonial de certaines filières, en tenant compte de leur spécificité.

Le régime juridique précité est également applicable à toute offre publique de formation, quel que soit le département ministériel qui en fait la promotion, ainsi qu'à tous les cours dispensés dans les centres du Système National de Formation Professionnelle ayant un cursus équivalent à celui de l'Enseignement Secondaire Technique-Professionnel.

Avec cela, le gouvernement entend promouvoir la pertinence sociale et la qualité de la formation technique et professionnelle au niveau de l'enseignement secondaire, en réglementant le processus de création et d'autorisation de fonctionnement des filières, en définissant les dimensions essentielles des programmes des formations.

Il vise également à identifier les niveaux et domaines de formation du personnel enseignant et non enseignant, ainsi que les matériels pédagogiques appropriés pour le développement régulier des cours et l'établissement des conditions d'accès, des processus d'évaluation, la délivrance des certificats de qualification professionnelle, entre autres aspects.