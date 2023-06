Angola: L'inflation s'accélère et enregistre une variation de 0,95%

Luanda — L'Indice national des prix à la consommation a enregistré une variation de 0,95% d'avril à mai 2023, avec une accélération de 0,03 point de pourcentage, la même valeur qu'à la même période l'an dernier.

La variation d'une année sur l'autre se situe à 10,62%, enregistrant une diminution de 13,80 points de pourcentage par rapport à celle observée à la même période de l'année précédente, soit mai 2022, observant une accélération de la variation actuelle de 0, 03 points de pourcentage.

Selon la Feuille d'information rapide (FIR) publiée par l'Institut national de statistique (INE, sigle en portugais), à laquelle l'ANGOP a eu accès, la classe « des produits alimentaires et boissons non alcoolisées » est celle qui a le plus contribué à l'augmentation du niveau général des prix, avec 0,57 point de pourcentage, au cours du mois de mai, suivies des classes « des biens et services divers », avec 0,10 point de pourcentage, « santé » avec 0,07 point de pourcentage et « habillement et chaussures », avec 0,06 point de pourcentage.

Les classes restantes ont eu des contributions inférieures à 0,06 point de pourcentage.

La classe « santé » est celle qui a enregistré la plus forte hausse de prix, avec une variation de 1,96 %,

La liste met également en évidence des hausses de prix dans les catégories « vêtements et chaussures » avec 1,54 %, « biens et services divers » avec 1,47 % et « hôtels, cafés et restaurants » avec 1,20 %.

Selon le rapport, les provinces de Bengo (0,73%), Cabinda (0,75%) et Benguela (0,79%) ont enregistré moins de variations de prix.

Les provinces de Namibe (1,19%), Zaïre (1,09%) et Uíge (1,07%) ont enregistré les plus fortes variations de prix.

Au niveau de la province de Luanda, la capitale du pays, le niveau général de l'indice des prix à la consommation a enregistré une variation de 0,99% d'avril à mai 2023.

En comparant les variations mensuelles entre avril et mai 2023, on note également une accélération de 0,06 point de pourcentage.

La structure actuelle de l'indice national des prix à la consommation (IDR-2018/2019) compte 732 biens et services qui sont tous analysés périodiquement.

La dévaluation du Kwanza commence à avoir un impact sur les prix.

Aujourd'hui, mardi, la monnaie nationale se situe autour de 679, 210, le dollar , et l'euro à 733, 683, selon le taux de change de la Banque centrale.