Congo-Brazzaville: Belgique - Un nouveau pont portera le nom de Paul Panda Farnana

Le nouveau pont sera situé dans la ville de Vilvorde, en région flamande, et rend hommage au travail d'horticulteur de Paul Panda Farnana, premier Congolais diplômé de l'enseignement supérieur en Belgique, précisément à l'école d'horticulture de Vilvorde.

Le nouveau pont doit relier le parc Asiat à la nouvelle réserve naturelle de la Darse, dans la ville de Vilvore. Des formes ressemblant à des bateaux seront reliées entre elles pour créer le pont piétonnier Asiat-Darse. Chaque « bateau » contiendra des plantes.

Le pont est conçu par l'architecte sud-africaine Sumayya Vally, basée à Johannesburg, fondatrice ainsi qu'architecte principale du cabinet d'architecture Counterspace. Avec un budget de 300 000 euros, le projet de construction devrait débuter en avril 2024 et s'achever en décembre 2025.

Concours

Sumayya Vally a été choisie dans le cadre d'un concours pour la conception de ce nouveau pont Asiat-Darse à Vilvorde en Belgique. La proposition de concours exigeait la création d'un pont entre le parc Asiat et la nouvelle réserve naturelle sur le quai Darse, qui est séparée par la Senne.

Le parc Asiat était un ancien terrain militaire, acheté par la ville de Vilvorde et converti en un espace public reliant les gens à la nature, avec des structures temporaires et permanentes pour une variété de programmes et de festivals. La passerelle piétonne devait servir de transition entre les deux zones vertes tout en étant visible en tant qu'oeuvre d'art.

Faire revivre l'héritage de Paul Farnana

Pour ce faire, explique Counterspace, Sumayya Vally s'est tournée vers les récits et les histoires des communautés minoritaires de cette ville. Ses recherches approfondies lui ont permis de découvrir l'histoire émouvante de l'activiste congolais Paul Panda Farnana.

« La réponse de Counterspace au briefing a mis en lumière l'histoire et l'héritage de Paul Panda Farnana, l'une des figures les plus importantes et pourtant les moins reconnues de la ville, qui incarne les relations complexes de la région avec les générations passées et futures de corps et de communautés de migrants.

À la suite de notre réponse, la presse locale belge et le public ont pris conscience de l'importance de cette figure clé méconnue de la ville », indique le cabinet Counterspace dans un communiqué publié le 6 juin. Ce projet, explique Counterspace, fera revivre l'héritage de Farnana en s'inspirant des recherches de ce dernier et de ses études sur les différentes espèces, tout en les mettant en lien avec le Congo.

Les architectures aquatiques du Congo comme l'un des points de départ

A cet effet, indique Counterspace, Sumayya Vally a considéré les architectures aquatiques du Congo comme l'un des points de départ pour honorer l'histoire de Panda Farnana . « Le long du fleuve Congo, on voit souvent des flottes de pirogues amarrées les unes aux autres. En tant que collectif, elles forment une plate-forme commune à partir de laquelle le commerce et la collecte peuvent avoir lieu », fait savoir le cabinet.

Le pont Asiat-Darse, qui sera lui-même un lieu de rassemblement des voyageurs, qu'il s'agisse de navetteurs ou de visiteurs, sera constitué d'une série de bateaux attachés ensemble pour traverser le canal. En effet, explique Counterspace, Sumayya Vally a étudié les plantes et les espèces pour rendre hommage au travail d'horticulteur de Paul Panda Farnana.

« Chaque forme de "bateau" sert de lit de semences isolé, dans lequel des plantes spécifiques peuvent être cultivées afin que leurs graines soient disséminées par le vent et transportées sur le corps des personnes qui traversent le pont. Le pont rend ainsi hommage au travail horticole de Farnana, en servant de pépinière ou de lit de semence à partir duquel les plantes peuvent se répandre et migrer à travers le site », indique le cabinet d'architecture.

En plus de la structure principale, explique le cabinet, plusieurs structures de bateaux plus petites sont proposées, qui s'intègrent le long de la rive. « Chacune d'entre elles portera le nom des ouvriers dont le nom figurait sur le registre du Congo, que le studio a découvert au cours de ses recherches. Chaque bateau agira comme un pollinisateur - pollinisant une zone industrielle et agissant comme un petit jardin de réflexion où les passants pourront se reposer », avance-t-on .

Sumayya Vally a déclaré : « Lorsqu'on nous a demandé de travailler sur le pont et que nous avons découvert l'histoire de Farnana au cours de nos recherches, j'ai été intéressée par l'idée d'un monument actif et d'un espace de guérison et de souvenir. Cela se traduit par l'histoire du projet, sa forme et l'incarnation des recherches de Farnana. Il s'incarne également sur le plan écologique dans la manière dont le projet s'étend au-delà du pont à l'écosystème au sens large, sous la forme de petits "bateaux" qui polliniseront l'ensemble ».

La réponse à ce projet, souligne Counterspace, s'inscrit dans une éthique appliquée dans le cabinet: chaque projet, même le plus simple ou le plus neutre, est une occasion d'écrire nos histoires et nos identités. Un pont est un connecteur - dans notre projet, il s'agit également d'un connecteur pour les récits passés et futurs de la migration ».

« J'espère que ce projet contribuera à incarner et à faire connaître l'histoire de Farnana, et qu'il nous rappellera, en tant qu'architectes, que nous devons écouter attentivement les motifs des contextes dans lesquels nous travaillons. Il y a toujours de l'architecture qui attend d'être créée dans des endroits négligés », a indiqué Sumayya Vally.

Premier Congolais diplômé en Belgique

Né au Congo en 1888, dans le village de Zemba-lez-Moanda, Paul Panda Farnana était le fils du chef de village. L'occupation belge du Congo à cette époque, précise Counterspace, représente l'un des exemples les plus impitoyables et les plus exploiteurs de la domination coloniale de l'Europe en Afrique. « Le voyage de Farnana vers l'Europe, son service actif pendant la Première Guerre mondiale et son plaidoyer en faveur de l'autonomie congolaise constituent un rappel important des voix migrantes oubliées et étouffées, passées et présentes », fait savoir le cabinet d'architecture.

Sumayya Vally a déclaré : « Vilvorde est une ville célébrée pour sa diversité. Elle comprend de multiples cultures, identités et récits. J'ai été profondément émue de découvrir l'histoire de Paul Panda Farnana dans le cadre de nos recherches, ce qui nous a permis de répondre à l'appel d'offres de la ville pour la construction d'une passerelle piétonne », ajoute-t-on.

Paul Panda Farnana a été envoyé à Vilvorde comme aide ménager à un jeune âge et y a passé de nombreuses années. Confronté à une discrimination constante, il a néanmoins étudié l'horticulture à l'école horticole de Vilvorde, située non loin du site où sera érigé le pont. En effet, après ses études secondaires à l'Athénée d'Ixelles, à Bruxelles, Paul Farnana réussit un examen d'entrée à l'École nationale d'horticulture de Vilvorde en octobre 1904.

Trois ans plus tard, il obtient son diplôme avec la plus grande distinction, devenant le premier Congolais à obtenir un diplôme d'études supérieures en Belgique. En 1909, Paul Panda Farnana devient le premier Congolais à travailler pour l'État belge. Le bourgmestre de Vilvorde, Hans Bonte, cité par le média belge VRT, a indiqué que Paul Panda Farnana était un homme remarquable.

Retour au Congo

Paul Panda Farnana retourne ensuite au Congo, où il dénonce avec virulence les méthodes coloniales mises en place par les Belges. Il réclamait, par exemple, la généralisation de l'enseignement laïc ainsi que l'accès des Congolais aux universités de la métropole. Il plaidait également pour la participation de ses compatriotes au sein des instances décisionnelles de la colonie ainsi que pour l'africanisation des cadres. Pendant la Première Guerre mondiale, il a combattu au front pour l'armée belge et a été fait prisonnier en Allemagne. Il est décédé le 12 mai 1930 dans son village natal à Nzemba, près de Banana, à l'âge de 41 ans.