Afrique de l'Ouest: Coopération - Le Congo et la Côte d'Ivoire renforcent leurs relations

La République du Congo et la République de Côte d'Ivoire ont signé, le 13 juin, à Abidjan treize accords touchant divers domaines de coopération, en présence des présidents Denis Sassou N'Guesso et Alassane Ouattara.

Ces accords paraphés à la faveur de la visite officielle du chef de l'Etat congolais en terre ivoirienne concernent la sécurité, la politique, l'agriculture et l'élevage, la diplomatie, l'industrie maritime, le transport, les hydrocarbures, l'artisanat, la fonction publique, l'immobilier et les petites et moyennes entreprises.

Ils ont été signés du côté congolais par les ministres en charge des Affaires étrangères Jean-Claude Gakosso, de l'Agriculture Paul Ngobo, de la Coopération Denis Christel Sassou Nguesso, de la Construction Josué Rodrigue Ngouonimba, ainsi que les directeurs généraux de la SNPC Distribution Teddy Christel Sassou Nguesso et du Port autonome de Pointe-Noire, Séraphin Bhalat.

Après avoir salué les efforts de son homologue congolais dans la consolidation de la paix au Congo et la recherche du climat de quiétude en Afrique, le président Alassane Ouattara a indiqué que le moment était venu pour les deux pays de redynamiser leur coopération. « Le niveau des échanges entre nos deux pays ne reflète pas le potentiel économique et notre volonté de les promouvoir.

Nous avons réaffirmé notre demande d’œuvrer à l'accroissement du niveau des échanges et cela passe par le secteur privé. Je voudrais donc réaffirmer notre souhait de voir nos secteurs privés ivoirien et congolais s'impliquer davantage dans la recherche d'opportunités et des secteurs d'investissement », a-t-il déclaré.

Peu avant la signature des accords de coopération entre les deux parties, le président Denis Sassou N'Guesso a été élevé à la dignité de Grand-Croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire.