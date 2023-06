Ethiopie: Un appel a été lancé pour que le secteur privé participe fortement à la protection, au développement et à la promotion des destinations touristiques et du patrimoine.

Addis-Abeba — Le ministère du tourisme a appelé à une forte participation du secteur privé dans la protection, le développement et la promotion des destinations touristiques et du patrimoine à travers l'Éthiopie.

L'Éthiopie a laissé des traces de sa naissance à toutes les époques. Elle est propriétaire de nombreux patrimoines culturels et historiques qui commémorent hier, honorent aujourd'hui et nourrissent la génération de demain.

L'Éthiopie fait partie des pays africains qui ont inscrit de nombreuses ressources comme sites du patrimoine mondial par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Bien que l'Éthiopie soit propriétaire de nombreux patrimoines historiques, naturels et culturels, il existe des limites au développement et à la promotion des destinations touristiques, selon le ministre d'état du tourisme, Selshi Girma.

Il a déclaré que les activités de valorisation et de promotion des destinations touristiques dans le domaine des lieux historiques et du patrimoine se font par la capacité limitée du ministère tout en notant que la protection, le développement et la promotion des destinations touristiques et des sites du patrimoine en Éthiopie nécessitent une forte participation des régions et du secteur privé.

Il a également mentionné que la stratégie touristique est en cours d'élaboration pour améliorer la participation du secteur privé et des régions.

Selon Sileshi, si le secteur privé n'est pas impliqué dans la préservation, l'entretien et la restauration du patrimoine, cela ne peut être réalisé avec la seule capacité du gouvernement, donc cela se fait en impliquant le secteur privé et les partenaires au développement.

Le directeur général adjoint de l'autorité, Hiwot Hailu a déclaré qu'elle essayait de remplir sa mission de transmettre à la prochaine génération en prenant soin et en protégeant correctement le patrimoine national.

Elle a ajouté qu'en raison du nombre de vestiges historiques et des ressources limitées de l'autorité, il n'est pas possible d'investir dans l'entretien et la rénovation du patrimoine selon les besoins.

Selon elle, il devrait y avoir une forte coopération et participation du secteur privé, en particulier dans la protection, la réparation, le développement et la promotion des destinations touristiques et des sites du patrimoine en Éthiopie.