Afrique de l'Est: L'IGAD adopte une feuille de route pour la résolution du conflit au Soudan et salue le processus de paix éthiopien

Addis Ababa — L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a adopté une feuille de route pour la résolution du conflit au Soudan et a salué la réussite du processus de paix mené par l'Union africaine et l'Éthiopie.

La 14e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD s'est tenue le lundi 12 juin 2023, sous la présidence de Malik Agar, vice-président du Conseil de souveraineté transitoire du Soudan et représentant de la présidence des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD, a-t-on indiqué.

Les dirigeants des pays membres de l'IGAD et les ministres des affaires étrangères, dont le premier ministre Abiy Ahmed, ont également participé à l'assemblée.

Dans son communiqué transmis à l'ENA, l'IGAD a adopté quatre plans d'action pour résoudre la crise soudanaise en cours.

Elle inclut l'Éthiopie comme quatrième membre de la délégation de haut niveau de l'IGAD pour le processus de paix au Soudan ; et William Ruto, président du Kenya, comme président du Quartet composé de Djibouti, de l'Éthiopie, du Kenya et du Sud-Soudan, et pour que le Quartet travaille en étroite coordination avec la Commission de l'Union africaine.

Dans les dix jours, le Quartet organisera une réunion en tête-à-tête entre le général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil de souveraineté transitoire du Soudan, et le général Muhammad Hamdan Dagalo dans l'une des capitales régionales, est-il indiqué.

En outre, le communiqué souligne la nécessité d'obtenir un engagement de la part des dirigeants des forces armées soudanaises (SAF) et des forces de soutien rapide (RSF) afin d'établir un corridor humanitaire dans les deux semaines.

Dans un délai de trois semaines, un processus politique inclusif visant à un règlement politique du conflit dans la République du Soudan sera lancé, ajoute le communiqué.

Se déclarant alarmé par la poursuite des combats et la détérioration de la sécurité et de la situation humanitaire au Soudan, le communiqué salue les efforts constants de la délégation de haut niveau de l'IGAD, conduite par Salva Kiir Mayardit, président du Soudan, en vue de la désescalade des engagements armés et de la résolution du conflit au Soudan.

Le communiqué fait également l'éloge de l'Union africaine, du groupe de haut niveau de l'UA, de la Commission de l'Union africaine, de la mission de contrôle, de vérification et de conformité de l'UA et du secrétaire exécutif de l'IGAD pour leur soutien à la mise en oeuvre de ce processus de paix couronné de succès, dirigé par l'UA et pris en charge par l'Éthiopie.

L'IGAD a en outre appelé les partenaires régionaux et internationaux à soutenir les efforts déployés par l'Éthiopie pour la réhabilitation et la reconstruction des zones touchées par le conflit dans le nord de l'Éthiopie.