Afrique: La stratégie de développement à faible émission de l'Éthiopie est exemplaire pour les autres pays africains - Directeur de la CEA

Addis Ababa — La stratégie de développement à faible émission à long terme (LT-LEDS) de l'Éthiopie est exemplaire pour les autres pays africains et contribuera à réduire les émissions de carbone, a dévoilé Jean Paul Adam, directeur de la CEA pour la technologie, le changement climatique et la gestion des ressources naturelles.

Il convient de rappeler que le gouvernement éthiopien a officiellement lancé la stratégie de développement à long terme et à faible taux d'émission (LT-LEDS) le mois dernier pour relever les défis liés au changement climatique.

L'objectif global de la stratégie LT-LED de l'Éthiopie est d'aider le gouvernement éthiopien à poursuivre une voie de croissance verte en maintenant son objectif d'émissions de carbone à zéro net d'ici 2050, entraînant une résilience climatique accrue et la fourniture de multiples avantages économiques et sociaux.

Lors d'un entretien exclusif avec l'agence des nouvelles éthiopienne, le directeur de la Commission économique pour l'Afrique pour la technologie, le changement climatique et la gestion des ressources naturelles, Jean Paul Adam, a noté que la stratégie est un outil clé pour rapprocher le développement durable de l'Éthiopie et l'objectif d'atténuation et d'adaptation au climat, en mettant en oeuvre une approche holistique de planification à long terme et le meilleur exemple pour d'autres pays africains pour lutter contre le changement climatique.

Selon le directeur, le fait que le changement climatique continue d'affecter de manière drastique les moyens de subsistance des populations dans de multiples défis, y compris la sécheresse, les inondations et d'autres calamités observées au fil des ans, est dû à l'impact du changement climatique.

« Investir dans le changement climatique, c'est protéger les moyens de subsistance de notre peuple, a-t-il déclaré, ajoutant que tout ce dont nous avons besoin, c'est de travailler ensemble pour mobiliser des ressources et réaliser ce plan ambitieux.

Il a ajouté que les efforts du gouvernement éthiopien sont très importants et que nous sommes heureux et fiers de pouvoir soutenir le lancement de cette stratégie LD-LED expliquant que l'initiative "Empreinte verte" s'inscrit dans ce cadre et que l'Éthiopie s'est intéressée au changement climatique et a mené des actions massives pour réduire les émissions de carbone.

Il a ajouté que cette initiative est un exemple qui peut être suivi par de nombreux pays.

"Cette initiative est un exemple qui peut être suivi par de nombreux pays qui ont besoin de plus de soutien pour être en mesure d'entreprendre ce type d'activités ainsi que ce type de résilience, y compris l'investissement dans l'énergie ou l'investissement dans les systèmes de production, qui ont moins d'impact sur le climat," a ajouté Adam.

Investir dans la plantation d'arbres peut réduire le risque d'inondation et améliorer l'accès à l'eau, a déclaré Adam, ajoutant que la façon dont l'Éthiopie plante des arbres fait également partie de l'effort de création d'opportunités économiques pour les moyens de subsistance.

Lorsque nous plantons des arbres, nous ne nous attaquons pas seulement au changement climatique actuel, mais nous assurons également un environnement sûr pour la prochaine génération, a-t-il ajouté soulignant que la région peut renforcer sa résistance à la sécheresse en plantant des arbres et que l'importance de l'héritage vert à cet égard est primordiale.

Selon Adam, la CEA a apporté un soutien technique à l'initiative de l'Éthiopie en matière d'héritage vert.

"Nous travaillons déjà avec le gouvernement éthiopien pour donner des conseils sur les méthodes de plantation dans le cadre de l'initiative " héritage vert ", et nous voulons également aider l'Éthiopie à identifier les activités économiques qui peuvent générer plus de ressources à l'avenir, donc un secteur sur lequel la CEA a commencé à travailler est le développement des crédits de carbone", a souligné le directeur.