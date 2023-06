Algérie: L'inhumation du Cheikh Mohamed Tahar Aït Aldjet aura lieu au cimetière de Beni Messous

ALGER — Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a annoncé dans un communiqué que l'inhumation de l'éminent érudit, Cheikh Mohamed Tahar Aït Aldjet aura lieu mercredi après la prière de Dohr au cimetière d'Aissat Iddir à Beni Messous (Alger).

Le Cheikh Mohamed Tahar Aït Aldjet est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 106 ans.

Né en 1917 au village de Tamokra à Akbou (Béjaia), le défunt a voué sa vie entière au savoir. Il a appris le Coran à la Zaouïa de son grand père Cheikh Sidi Yahia El-Aïdli où il a reçu les premiers enseignements en littérature et langue arabes avant de rejoindre la zaouïa de Cheikh Belhamlaoui à Oued El Athmania à Constantine, où il a étudié les sciences de la Chariaa et les sciences humaines.

Le regretté a également participé à la guerre de libération aux côtés des étudiants de la zaouïa de Sidi Yahia El-Aïdli qui ont rejoint les rangs de la Révolution après le bombardement de leur zaouïa en 1956.

Fin 1957, Cheikh Mohamed Tahar Aït Aldjet est allé en Tunisie à la demande du Colonel Amirouche avant de se rendre à Tripoli en Libye où il a été désigné membre du bureau du Front de libération nationale (FLN).

Après l'indépendance, le défunt regagne le pays et sera nommé comme enseignant aux Lycées de la capitale Okba Ben Nafaa et Amara Rachid (Ben Aknoun) jusqu'à sa retraite en 1978.

A la demande du ministère des Affaires religieuses, le regretté à repris son rôle de prédicateur, en donnant des "Dourouss" et des conseils religieux, en plus du prêche du vendredi aux mosquées, El Ghazali (Hydra) et Dar al-Arqam.

Aït Aldjet a formé de nombreuses compétences, devenues des références intellectuelles et religieuses en Algérie, à l'instar de l'ancien ministre, le regretté Mouloud Kacem Naït Belkacem et le Cheikh Abou Abdessalam.

Comptant parmi les plus éminents hommes de religion et de jurisprudence en Algérie, le défunt a laissé un legs appréciable d'ouvrages, dont un ouvrage regroupant ses mémoires, et relatant l'histoire de l'Algérie outre un enregistrement sonore où il explique la lettre d'Ibn Abi Zeid El Kairaouani et des textes choisis de la série "El-Mouatae".

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmehdi, avait rendu visite, lundi, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'érudit Cheikh Mohamed Tahar Ait Aldjet, qui était hospitalisé au service de réanimation du CHU Mustapha-Pacha (Alger).