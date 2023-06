Burkina Faso: Banwa - Un conflit foncier finit aux urgences

Kantigui, de passage à Balavé, une commune située à 25 km de Solenzo, a été informé qu'un conflit de terre oppose deux frères, dont l'un fut élu de la commune.

De ce qui a été raconté à Kantigui, le grand frère (l'ancien élu) prétend être le propriétaire du terrain. Cependant, pour le cadet, il s'agit d'un bien familial car appartenant à leur défunt père. C'est ainsi qu'est survenue une bagarre entre les deux frères et l'ainé a porté des coups de machette au petit frère qui ont conduit ce dernier au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Solenzo pour des soins. Cette situation, selon ce qui a été rapporté a Kantigui, a aiguisé la rancoeur du fils du blessé. Il ira, en effet, venger son géniteur en administrant également des coups de machette au « bourreau ». Finalement, les deux frères se sont retrouvés aux urgences du CMA, où tous ont pu bénéficier des soins appropriés et auraient même regagné leurs domiciles à Balavé, aux dernières nouvelles. Kantigui, qui déplore cette attitude, invite les parties à plus de dialogue afin d'éviter ce type de désagréments.

Occupation de terrain : l'Amicale des forestières réclame justice

L'Amicale des forestières du Burkina (AMIFO-B) ne sait plus à quel saint se vouer. En effet, malgré l'« expédition exécutoire » de la Cour d'appel de Ouagadougou confirmant la décision du Tribunal du commerce établie depuis le 16 novembre 2022 dont Kantigui a obtenu copie, l'AMIFO-B n'est toujours pas entrée en possession de son terrain qu'elle a acquis pour vulgariser les bonnes pratiques dans le domaine de la protection de l'environnement. Selon les informations reçues par Kantigui, dans l'optique de promouvoir l'éducation environnementale et de créer des emplois verts décents, l'AMIFO-B a bénéficié de la part des autorités communales d'un terrain d'une superficie de 4,26 hectares à Tampouy au secteur 16 de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. N'ayant pas les moyens pour le sécuriser, entretenir et autonomiser la gestion du jardin, le bureau exécutif de l'association a décidé d'associer des opérateurs économiques (quatre personnes). Ces derniers devaient respecter le plan de construction des kiosques métalliques, latrines et des installations d'eau et d'électricité, établi par l'AMIFO-B puis, transmettre les coûts des investissements pour leur prise en compte dans le contrat entre l'association et chaque locataire. Chose qui n'a pas été respectée. Pis, le porte-parole des opérateurs économiques aurait refusé de signer le contrat que l'AMIFO-B avait proposé sous prétexte que le jardin lui appartient désormais parce qu'il aurait beaucoup dépensé et suspend même le paiement mensuel du loyer qui était arrêté. D'où la plainte de l'association auprès du Tribunal de commerce de Ouagadougou pour réclamer le paiement des arriérés et la libération du jardin après réhabilitation des lieux et réparation des dégâts. Kantigui espère qu'une solution sera trouvée à ce problème.

CEB de Bittou : où sont passés les vivres de la cantine ?

Kantigui a ouï dire que les élèves de la Circonscription d'éducation de base (CEB) de Bittou n'ont pas encore reçu les vivres destinés à la cantine pour le compte de l'année scolaire 2022-2023. Pour vérifier l'information, Kantigui a constaté que jusqu'au jour des examens du Certificat d'études primaires (CEP), les vivres n'étaient pas disponibles. Mais selon certaines indiscrétions parvenues à Kantigui, la raison de l'indisponibilité des vivres dans cette CEB serait liée à l'insécurité dans cette zone en ce sens que le fournisseur éprouve des difficultés pour acheminer les provisions. Kantigui espère que cette situation sera bientôt un simple souvenir en ce sens que les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) sont en train de monter en puissance dans cette zone ces derniers temps.

Kantigui

