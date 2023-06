Burkina Faso: Coopération Burkina Faso-Russie - Un mémorandum d'entente signé

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Burkina Faso, Olivia Rouamba et la présidente de l'Alliance internationale Brics, Larisa Zelentsova ont signé à l'unanimité, le mardi 13 juin 2023 à Ouagadougou un mémorandum d'entente qui définit désormais les domaines prioritaires de coopération entre les deux pays amis.

La coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie se dessine peu à peu. Mardi 13 juin 2023, la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Burkina Faso, Olivia Rouamba et la présidente de l'Alliance internationale Brics, Larisa Zelentsova ont signé le mémorandum d'entente qui régit dorénavant les relations diplomatiques des deux pays.

Pour Mme Olivia Rouamba, il s'agit de faire de la Russie un partenaire stratégique. Selon elle, le pays veut faire partenariat gagnant-gagnant fondé sur l'intérêt et le respect mutuel. La patronne de la diplomatie burkinabè a indiqué que le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a bien compris les enjeux du moment et a bien voulu que ce partenariat entre le Burkina Faso et l'Alliance internationale Brics puisse se matérialiser via un instrument juridique qui est le mémorandum d'entente.

Le mémorandum, selon le ministre, constitue une base juridique et un instrument de référence pour les deux pays. « Après des échanges fructueux entre des experts burkinabè et ceux de l'Alliance internationale Brics, un mémorandum d'entente est validé et signé par nos deux parties. Ce mémorandum se veut un instrument qui définit les grands domaines de coopération possibles entre le Burkina Faso et l'Alliance internationale Brics », a expliqué Olivia Rouamba.

Elle a fait savoir que les domaines de coopération prévus dans ledit document sont entre autres l'économie, la santé, l'éducation, les infrastructures (grands ouvrages aéroports, ports), le transport, l'industrie, le commerce, les mines, l'énergie, les technologies de l'information, le tourisme. Le gouvernement par la voix de la ministre chargée des affaires étrangères a salué le travail abattu par les experts des deux parties, qui n'ont ménagé aucun effort pour façonner un document consensuel.

« Au terme du processus de négociation, nous pouvons conclure que ce mémorandum entre le gouvernement du Burkina Faso et l'Alliance international Brics, matérialise la volonté du Burkina Faso à, toujours, nouer des partenariats de développement socio-économique et culturel gagnant-gagnant dans le respect de sa souveraineté », a fait savoir la diplomate. Pour la présidente de l'Alliance internationale Brics, Larisa Zelentsova, c'est un satisfecit que de voir le mémorandum validé.

Pour elle, il s'agit là, d'un document qui formalise les relations de partenariat entre les deux pays. Selon elle, il s'agit d'une relation entre deux peuples frères et amis. Parlant des secteurs d'intervention, Larisa Zelentsova a fait savoir que la sécurité et la défense sont également concernées. Quant au secteur de l'éducation, elle a précisé que la Russie a un potentiel éducatif, ce qui lui a permis d'offrir au Burkina, 20 bourses d'études en Russie cette année. Une offre sur laquelle le pays des Hommes intègres peut compter désormais.