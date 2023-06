Ile Maurice: Poursuite privée contre Gobin et Dhaliah - Les débats fixés au 24 juillet

Les demandes de l'Attorney General Maneesh Gobin et du PPS Rajendra Dhaliah pour contester la Private Prosecution logée contre eux par le travailleur social Vivek Pursun dans l'affaire du terrain de Grand-Bassin seront débattues le 24 juillet.

Les avocats de Vivek Pursun ont pris connaissance de la date retenue dans une correspondance envoyée par le Principal Court Officer de la Cour suprême. Vivek Pursun accuse les deux parlementaires de complot et de pervertir le cours de la justice dans l'octroi du bail du ranch de Grand-Bassin.

Dans leur demande de contestation, Maneesh Gobin et Rajendra Dhaliah arguent que la Private Prosecution est illégale et inadmissible. «The information lodged amount to a one-sided version of the facts and not to a complete enquiry after taking into account the version of the witnesses. The information does not disclose any offences, is void, ab initio, totally flawed and illegal», disent-ils. Pour objecter à leur demande, les avocats de Vivek Purson ont soulevé plusieurs points à l'effet qu'elle a été mal conçue et que les deux concernés ne peuvent solliciter l'intervention de la Cour suprême à ce stade.