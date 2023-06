Ile Maurice: Victime de harcèlement - Le cas a été rapporté à la direction de l'école, en vain

Un collégien fréquentant un collège du sud, ne pouvant plus supporter le harcèlement (bullying) dont il est souvent victime depuis plusieurs mois, a décidé d'appeler à l'aide son père via les réseaux sociaux, le 8 juin. «Bann la pou revini pou bat mwa la», dit l'adolescent qui implore son père qu'on vienne le récupérer.

Les parents du jeune de 14 ans ont décidé de rendre la conversation publique car eux non plus ne savent plus quoi faire. A maintes reprises, leur fils leur a dit que ses camarades de classe le frappaient. Ils disent avoir informé la direction de l'établissement mais rien n'a été fait. La mère a porté plainte au poste de Rivière-des-Anguilles, lundi. La brigade pour la protection de la famille a aussi été alertée.

Le mineur raconte que ses camarades de classe lui volent son pain et son argent. Les suspects ont aussi l'habitude de lui prendre son portable. Il est alors obligé de les supplier pour qu'ils le lui rendent. Le mineur vit un véritable calvaire et subirait des menaces afin de ne rien dire.

Une fois, il a rapporté l'incident à la direction de l'école. Les élèves l'ont agressé pour cela. Les parents des élèves concernés avaient été convoqués pour une réunion mais ne s'étaient pas présentés au collège. Le garçon est déjà rentré chez lui avec des bleus au visage. Par peur de représailles, il n'avait rien dit et a fait croire qu'il s'est blessé en jouant au ballon durant la récréation.

Sollicitée, la cellule de communication du ministère de l'Education confirme avoir pris connaissance du cas et qu'une enquête a démarré.

Un collégien blessé au couteau dans un règlement de comptes

Un collégien de 16 ans a été blessé avec un couteau, lundi après-midi, à la sortie des classes. L'ado qui fréquente un collège de Curepipe et qui habite dans le sud a consigné une déposition en présence de son oncle au poste de police de Rose-Belle. Le mineur a expliqué qu'il se rendait à la gare de Curepipe avec ses amis lorsqu'un autre collégien et ses deux camarades les ont accostés. Le premier nommé a sorti un couteau pour le menacer. Le plaignant relate à la police qu'il a essayé de se défendre et a tenté de faire tomber le couteau. Il s'est blessé à la main avec l'objet. Il a reçu des soins à l'hôpital Jawaharlal Nehru à Rose-Belle.