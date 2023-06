Ile Maurice: Visite au Vatican - Le pape François tout ouïe avec la délégation chagossienne

Un moment qui restera gravé dans les mémoires de cette délégation chagossienne qui a fait le déplacement à Rome, la semaine dernière, pour rencontrer le pape François.

Le père Gérard Mongelard, qui les accompagnait, a évoqué ce séjour d'une seamine, dans sa méditation matinale quotidienne. La délégation de 11 personnes s'est rassemblée le dimanche sur la place Saint-Pierre pour la bénédiction du pape et s'est par la suite rendue au rendez-vous donné par le souverain pontife.

«Le groupe est venu avec le coeur gros parce que cette année marque ses 50 ans d'exil. Ils ont été embarqués comme des animaux dans la cale d'un bateau pour les Seychelles ou Maurice», commente le père Mongelard, fustigeant l'attitude des Britanniques en les exilant de leurs îles. «Kapav tir zot parski ena 2-3 tarzan laba, there are some monkeys... C'est comme cela qu'ils ont été traités.» Pour leur faire encore plus mal, les Anglais avaient ramassé leurs animaux domestiques, notamment leurs chiens, et les avaient exécutés au gaz sous leurs yeux. «Même après 50 ans, ils sont encore traumatisés par cette épreuve.»

Ce calvaire qu'ils ont vécu, ils l'ont raconté au pape François. Il les a écoutés avec beaucoup d'attention et de compassion, bien qu'il allait subir une opération quelque temps après. Liseby Élysée a livré un témoignage poignant en racontant ce voyage, alors qu'elle était enceinte de quatre mois. «On a embarqué le soir afin que personne ne nous voie.

Le bateau a pris quatre jours pour atteindre Maurice. Une semaine après notre arrivée, j'ai perdu mon bébé. C'est une souffrance qui aurait pu être évitée si les Anglais ne nous avaient pas déracinés.» Olivier Bancoult a remis au pape le livre de Philippe Sands, The last colony, qui retrace la lutte chagossienne. Le père Mongelard l'a également remercié pour la nomination du nouvel évêque, Mgr Jean Michaël Durhône, et lui a transmis les salutations du cardinal Maurice Piat.

Après l'audience avec le pape, la délégation a rencontré l'ambassadeur de Haïti, celui de la Belgique et des représentants de différentes églises, à travers l'archevêque Ian Ernest. «Les rencontres ont été riches et poignantes face à ce que les Anglais et les Américains ont fait ce peuple subir», soutient le curé de SainteHélène. Les membres de la délégation arboraient tous un badge où était affiché «Let us return». Leur combat est loin d'être fini.