Ile Maurice: Inaptocratie

La façon dont le Premier ministre et ministre de l'Intérieur réagit face aux accusations multiples contre la Special Striking Team et son patron Ashik Jagai pourrait relever de ce qu'ailleurs on appelle inaptocratie. L'étymologie du mot, qui date du 21e siècle, comprend l'adjectif «inapte» et le terme grec «kratos» qui signifie force ou autorité.

L'inaptocratie dépasse la simple incompétence d'un gouvernement à faire face au trafic de drogue et à ses ramifications pernicieuses. La définition en anglais, selon Oxford, apporte un éclairage intéressant : «a system of government where the least capable to lead are elected by the least capable of producing, and where the members of society least likely to sustain themselves or succeed, are rewarded with goods and services paid.»

Avant de s'appliquer à des Étatsnations, l'inaptocratie, en sciences politiques, se référait surtout à l'absence d'une gouvernance mondiale pouvant s'attaquer à des enjeux transnationaux. En poursuivant chacun de son côté à accroître son PIB et sa croissance économique, l'on perd de vue, d'une manière collective, les problèmes écologiques et environnementaux que nous causons : crise climatique et ses impacts météorologiques, pandémies et vaccination équitable, pollutions tous azimuts, pertes de la biodiversité et surexploitation des ressources naturelles, insécurité alimentaire, systèmes de pension voués à la faillite face au vieillissement de la population, surtout quand adoubé d'un système fiscal court-termiste, dans des pays, comme Maurice, où l'inaptocratie règne en maître.

En novembre 2022, la population mondiale a atteint 8 000 000 000 (huit milliards). Si cela a pris à l'humanité des centaines de milliers d'années pour arriver à un milliard d'entre nous, la taille a augmenté par sept fois en 200 ans ; en 2011, la barre des sept milliards a été franchie. Dix ans plus tard, on était à 7,9 milliards. Nous serons, selon les prévisions onusiennes, 8,5 milliards en 2030, 9,7 milliards en 2050 et 10,9 milliards en 2100.

Pour ne pas sombrer dans une dépression collective, le département des affaires économiques et sociales de l'ONU prélève des statistiques fines sur différents continents et dans différents pays. Car, primo, la hausse de la population mondiale ne signifie pas que toutes les populations augmentent. Dans beaucoup de cas, tant en Chine qu'en Inde, tout comme à Maurice, la population est en déclin, car le taux de fertilité n'arrive pas à dépasser le taux de remplacement qui est à 2,1. «Having accurate estimates of population trends and forecasts about future changes also help countries to formulate and implement policies. The pace of growth of global population will continue to decline in the coming decades, with the world population being 20-30 percent larger in 2050 than in 2020», souligne l'UNDESA dans son dernier rapport.

Jean d'Ormesson, en parlant d'inaptocratie, critique, lui, tant le modèle d'assistanat (qu'il dénonçait en France en 2012) et le système d'élection dit démocratique : «L'inaptocratie est un système de gouvernement où les moins capables de gouverner sont élus par les moins capables de produire et où les autres membres de la société les moins aptes à subvenir à eux-mêmes ou à réussir, sont récompensés par des biens et des services qui ont été payés par la confiscation de la richesse et du travail d'un nombre de producteurs en diminution continuelle.» Il est de ceux qui pensent que l'inaptocratie repose sur deux principes qui régissent la société : 1) le principe de Peter («tout employé tend à s'élever à son niveau d'incompétence»), avec pour conséquence : «avec le temps, tout poste sera occupé par un incompétent incapable d'en assumer la responsabilité»; 2) le principe de Dilbert («où les moins compétents sont systématiquement affectés aux postes où ils risquent de causer le moins de dégâts : l'encadrement»).

La question que l'on se pose alors : est-ce la démocratie ou l'autocratie à la rougaille mauricienne, où la compétence n'est plus un ingrédient utilisé, qui favorise des dirigeants comme Pravind Jugnauth, alors que les fonctionnaires forment, eux, une oligarchie soucieuse de faire perdurer leur caste ?