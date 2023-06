Sénégal: Touba - Journée de lecture du Coran pour la paix, jeudi

Touba — Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a annoncé l'organisation jeudi d'une journée de lecture du saint Coran dans la cité religieuse de Touba (centre).

"On doit adorer Allah à chaque instant. On n'est dans une période où l'on doit retourner envers Allah et prier pour qu'il nous accorde la paix. Sur ce, on doit réciter et apprendre le saint coran. On doit aussi prier pour un bon hivernage", a-t-il notamment dit.

Coordonnateur de cette journée de lecture du saint coran, Serigne Khabane Mbacké a salué cette initiative du khalife, invitant ainsi les musulmans, particulièrement les fidèles mourides, à venir "massivement" à la grande mosquée de Touba jeudi qui coïncide avec le 26ème jour du mois lunaire Dhou Al qi da.