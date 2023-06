Sénégal: Nafissatou Diouf demande à la section SYNPICS de la TDS-SA de reprendre le travail

Dakar — La directrice de la Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA), Nafissatou Diouf a appelé mardi la section du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication (SYNPICS) de sa direction à "savoir raison garder" et à "aller au travail".

Ce syndicat de TDS-SA qui était mardi matin en sit-in reproche plusieurs manquements l'endroit de la nouvelle directrice dont le gel de certains acquis des travailleurs avec notamment la suspension de la dotation du carburant pour certains d'entre eux, les dépenses de prestige, la suppression de certains avantages de nature ainsi qu'un recrutement qu'il qualifie comme étant du "népotisme", entre autres.

" Je ne vois pas ce qui vaut ce qu'ils sont en train de faire (...) .Je ne pense pas non plus qu'il y'ait un climat délétère qui puisse permettre de justifier au reste du monde que rien ne va", a s'interroge la directrice générale de la TDS-SA qui rejette toutes les accusations portées sur sa personne et sur son travail.

Nafissatou Diouf intervenait lors d'un point de presse en présence du directeur des ressources humaines de la TDS-SA, Modou Mbacké Diba? et ses collaborateurs. Elle est revenue sur la situation difficile dans laquelle elle a trouvé la TDS- SA précisant qu'il n'est nullement question pour eux de geler les acquis des travailleurs.

Concernant l'interrogation du SYNPICS sur la question liée à la Banque Ouest africaine de développement (BAOD), elle déclare que toutes les prérogatives de la TDS-SA sont épuisées et que la question se situe maintenant au niveau de son ministère de tutelle.

Selon la directrice, les propos avancés dans la sortie du SYNPICS de la TDS- SA ne tiennent pas lieu indiquant attendre de ses collègues leurs expertises pour la bonne marche de la direction et qu'ils viennent travailler. Nafissatou Diouf a également souligné que les portes de sa direction sont ouvertes à tout le monde et à n'importe quelle heure

"L'essentiel est que l'on soit dans la productivité", a-t-elle souligné, rappelant que sa direction a inscrit un nouvel élément, "le pointage" dans son management qui va les permettre de jauger "la présence du personnel "ce que d'aucuns d'entre eux refusent".

Elle a appelé tous les syndicalistes et collaborateurs à "venir travailler dans la paix et non avec certains préjugés et certaines considérations qui n'ont pas lieu d'être.