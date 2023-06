Afrique du Nord: Algérie / Houssem Aouar - « Maintenant je suis là et très fier »

Appelé à porter le maillot de la sélection nationale de football d'Algérie, Houssem Aouar est revenu sur son choix et ses ambitions avec les Fennecs.

« Les contacts se sont renoués avec la sélection et moi je n'ai pas hésité une seule seconde, c'est ce que je voulais. J'attendais simplement, un petit geste du destin et hamdoullah il est arrivé maintenant je suis là et très fier. Il n'y a pas eu besoin de convaincre ou de discours cette fois-ci. Franchement c'était très simple et très rapide.

On a rien eu à se dire, Djamel il m'a toujours considéré et protégé par moments, forcément c'est quelque chose que j'apprécie et je le remercie encore pour l'accueil. Moi je savais ce que je voulais et ce que j'avais envie de faire et le destin à fait qu'aujourd'hui je suis un joueur de l'équipe nationale. Mon objectif c'est d'abord de bien m'intégrer dans le groupe, trouver les automatismes et être prêt physiquement.

Moi j'arrive avec beaucoup d'humilité, en club j'ai fait de grandes choses mais en sélection je n'ai rien fait, c'est donc à moi de prouver que je peux aider cette équipe et essayer de remporter des trophées », a fait savoir le nouveau sociétaire de l'AS Rome dans des propos relayés par dzfoot.