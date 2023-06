Afrique: Le Ministre réitère la transparence dans l'industrie extractive

Luanda — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a réitéré mardi, à Dakar, au Sénégal, le maintien de la transparence dans le secteur extractif angolais, pour le rendre plus attractif aux investissements nationaux et étrangers.

Le processus, a-t-il rappelé, est une initiative du président de la République, João Lourenço, qui a décidé l'adhésion de l'Angola en tant que membre de l'Initiative pour la transparence dans l'industrie extractive -ITIE.

Pour l'Angola, le processus est dans une phase considérée comme "très importante", qui est la préparation du premier rapport du Comité national ITIE-Angola, dont la conclusion est prévue pour décembre de cette année, selon le ministre.

Diamantino Azevedo est intervenu lors de la Conférence mondiale ITIE/2023, devant le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, et les Chefs d'État et de Gouvernement des pays membres.

Le ministre angolais a dit que le rapport sera soumis au Secrétariat international de l'ITIE, en plus d'être utilisé pour améliorer le secteur pétrolier, gazier et minier, afin que les revenus servent de plus en plus au développement économique du pays et au bien-être de la population.

Dans son discours, le gouvernant angolais, qui est le coordinateur du Comité national de l'initiative en question, a également partagé le travail que le pays a réalisé pour obtenir les résultats du transfert recherché.

Entre autres travaux, Diamantino Azevedo souligne les réformes législatives et le modèle de gouvernance en soi.

« Dire que les réformes en cours ne sont pas statiques, c'est un processus qui doit être continu », a-t-il avancé.

Diamantino Azevedo a également parlé du travail que l'Angola entreprend pour réduire la dépendance à l'importation de dérivés du pétrole, en transformant plus localement.