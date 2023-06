Congo-Kinshasa: Patrick Muyaya souhaite longévité et prospérité à Félix Tshisekedi pour ses 60 ans !

Le Ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya Katembwe, qui est également le Porte-parole du Gouvernement de la République, souhaite tous les bonheurs du monde au Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses 60 ans d'âge. Il prie que Dieu le vivifie davantage et qu'il renouvelle en lui l'intelligence, la sagesse et tous ses bienfaits pour lui permettre de mener à bien sa mission de conduire la République démocratique du Congo (RDC) vers de nouveaux horizons.

"Heureux anniversaire Monsieur le Président de la République. Encore plus de sourire et des années. Pour vos 60 ans, que le Dieu Tout-Puissant daigne vous renouveler foi, sagesse et intelligence dans la conduite de notre destin collectif. Zala zala toujours", a écrit le ministre Muyaya sur un compte Twitter noir des messages de voeux au Président sexagénaire.

Plusieurs membres du Gouvernement et personnalités du pays ont sauté sur l'occasion. C'est le cas de Julien Paluku, ministre en charge de l'Industrie, qui, en bon chrétien, a imploré la lumière divine sur le Président Tshisekedi. « En ce jour où vous réalisez 60 ans sur terre, qu'il me plaise, comme chrétien, de puiser dans la bible pour qu'avec ESAÏE 60, nous disions tous : "lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Eternel se lève sur toi.

En effet, à 20 ans c'est une promenade, à 60 ans c'est un pèlerinage, un retour aux sources de la vie à travers la foi, un temps de prière et de pénitence, un temps de réflexion sur nos actes et une expérience partagée. Joyeux anniversaire», a-t-il tweeté. Pour sa part, la Gouverneure Fifi Masuka Saini parle d'un jour historique et souhaite un heureux jour d'anniversaire au Président Félix Tshisekedi, au nom de la population du Lualaba.

«En ce jour historique, ce jour où l'Eternel Dieu avait décidé d'appeler votre existence sur cette terre des hommes, me joignant à votre tendre mère Marthe Kasalu, à votre épouse Denise Nyakeru Tshisekedi et à toute votre famille biologique, au nom de la population Lualabaise, je vous souhaite une pluie de bénédiction, sagesse, et longévité pour mener à bon port la vision de transformation positive de notre cher et beau pays. Joyeux anniversaire Excellence Monsieur le Président de la République », a lancé, depuis sa province, la visionnaire du parti Fidec.