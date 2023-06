Tunisie: Nabi aligne les trophées

Coach Nasreddine Nabi a de nouveau garni l'armoire à trophées des Young Africans.

L'entraîneur tunisien a ainsi ajouté la Coupe au championnat de Tanzanie, et ce, suite à la victoire contre Azam (1-0). Depuis son avènement, son club employeur marche sur l'eau avec six titres locaux à la clé et une finale de C3 disputée. Et aux dernières nouvelles, Nabi devrait succomber aux sirènes des Sud-Africains de Kaizer Chiefs FC qui sont en passe de fondre sur lui.

Aissa Laïdouni distingué

Après MontassarTalbi au cours de l'exercice passé, Aissa Laïdouni, 26 ans, fait cette saison partie du onze type maghrébin édité par L'Equipe. Alors que quatre Fennecs et six Lions de l'Atlas font partie de l'équipe choisie, la Tunisie ne place qu'un seul et unique joueur, le sociétaire de l'Union Berlin, Aissa Laïdouni.

Affaire CS Chebba-FTF : verdict vers le 30 juin

Après les plaidoiries des deux parties, la FTF et le CS Chebbien, le TAS rendra son verdict vers le 30 juin. L'avenir du CSC en Ligue 1 est donc suspendu aux délibérations de l'instance de Lausanne.