Afrique: L'équipe de Tunisie en stage avant le match de la Guinée équatoriale | Hamdi Laabidi évoque sa convocation - «Le fruit d'un travail de longue haleine»

Cette fois, on n'a pas fait appel à ses services pour remplacer Msakni, blessé. Conscient que son rendement en club lui a ouvert les portes de l'équipe nationale, Hamdi Laâbidi ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Il fait partie des nouveaux joueurs convoqués par Jalel Kadri pour cette fenêtre Fifa qui verra l'équipe de Tunisie jouer ce samedi en Guinée équatoriale en match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023 et à Annaba où elle affrontera l'Algérie en match amical, le 20 de ce mois.

Comme l'équipe de Tunisie a assuré sa qualification à la phase finale de la CAN de la Côte d'Ivoire lors de la dernière sortie à Benghazi contre la Libye et vu que la rencontre face à l'Algérie est amicale, le sélectionneur national s'est permis de ménager certains joueurs-cadres et convoquer ou rappeler des nouveaux.

Parmi les nouveaux venus, il y a l'attaquant clubiste Hamdi Laâbidi, fier d'être convoqué pour la deuxième fois en équipe nationale. Cette fois-ci, Laâbidi a été le choix premier de Jalel Kadri, alors que la fois précédente, il a été convoqué en remplacement de Youssef Msakni, blessé. De quoi rendre fier le jeune attaquant : «Pour moi, cette convocation a un goût bien particulier car j'étais retenu sur la base de mon rendement en club alors que l'autre fois, le staff technique national a puisé sur la liste élargie pour me convoquer en remplacement de Youssef Msakni, blessé.

C'est le fruit d'un travail de longue haleine. Au début de la saison, je me suis fixé comme objectif d'intégrer l'équipe nationale. Dieu merci, j'étais buteur avec mon équipe lors des derniers matches, ce qui m'a ouvert les portes de la sélection nationale. J'espère honorer les couleurs nationales, mais aussi faire honneur à mon club. Je ne dois pas m'arrêter en si bon chemin et je dois continuer à travailler avec le même sérieux. Le meilleur est à venir», nous a déclaré Hamdi Laâbidi, et de poursuivre : «Il est vrai qu'en ce qui concerne le match contre la Guinée équatoriale, nous sommes déjà qualifiés.

N'empêche, nous irons en Guinée équatoriale pour défendre les couleurs nationales. C'est une motivation en soi. J'aborderai le match amical contre l'Algérie avec le même objectif. Pour moi, ces deux matches se valent. Jouer sans véritable pression m'aidera sans doute à mieux m'exprimer sur le terrain. Nous défendrons la réputation de l'équipe de Tunisie. Comme au Club Africain, je serai animé par la rage de vaincre en sélection».

«Une convocation amplement méritée»

Interrogé sur la convocation de Hamdi Laâbidi, Oussema Haddadi estime que c'est un nouveau palier qu'il a atteint et qu'il devra savoir en saisir l'importance en continuant à travailler avec le même sérieux : «La convocation de Hamdi Laâbidi en équipe nationale est amplement méritée.

J'espère qu'il sera performant. C'est une bonne étape de franchie pour lui. Toutefois, il doit continuer à travailler avec le même sérieux et la même volonté. Ce garçon ira sans doute très loin. Franchir un nouveau palier est une bonne chose dans la carrière d'un footballeur professionnel. Le plus difficile est de préserver le même niveau et faire des progrès avec le temps».

Jalel Kadri compte sans doute sur l'appui des joueurs-cadres, Oussema Haddadi notamment, pour faciliter l'intégration des nouveaux venus. Cela dit, l'équipe nationale s'envolera demain en Guinée équatoriale à bord d'un avion spécial.