Congo-Brazzaville: Auto emploi - Des jeunes formés en infographie reçoivent des kits de démarrage de leur activité

La remise officielle des équipements aux jeunes ayant appris l'infographie, dans le cadre du Projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE), a eu lieu le 13 juin, au Centre d'éducation, de formation et d'apprentissage de maintenance industrielle, à Pointe-Noire.

Après une formation de six mois en infographie en 2016 et 2019, les bénéficiaires ont reçu des équipements de démarrage de leur activité dans le cadre du fonds compétitifs mis en place par le PDCE pour aider les jeunes engagés dans l'auto emploi.

C'est à l'issue d'un processus de sélection lancé en direction de ces jeunes qu'ils avaient présenté leurs idées de projets, aidés dans cette démarche par une organisation non gouvernementale prestataire qui les a accompagnés dans la rédaction de leurs plans d'affaires qui ont été ensuite transmis à une autre pour la sélection.

Ce n'est qu'après ce travail préliminaire que le comité de délibération du PDCE a approuvé le rapport du consultant. Ainsi, sur les 1010 plans d'affaires reçus de Brazzaville et Pointe-Noire, 783 ont été jugés éligibles et susceptibles d'être financés, a dit Sosthène Mayoukou, responsable du Fonds compétitif au PDCE. En ce qui concerne le volet investissement et le fonds de roulement qui va s'en suivre, a-t-il ajouté, c'est de l'argent frais qui sera mis à leur disposition à travers les banques ou autres établissements financiers.

Les kits de démarrage reçus par ces jeunes comprennent un bureau moderne, un ordinateur, une imprimante, un appareil photo, une machine à reliure, un disque dur externe, des clés USB, des chaises... Un matériel suffisant pour démarrer déjà leur activité, a précisé Sosthène Mayoukou, exhortant les bénéficaires à l'utiliser à bon escient.

En effet, sensibles aux difficultés qu'éprouvent les jeunes après leur formation, le gouvernement et la Banque mondiale ont décidé de mettre en place ce fonds compétitif qui va les aider dans l'auto emploi.

« Nous avons longtemps attendu ces kits. On commençait même à désespérer. Aujourd'hui, les équipements sont là et nous pouvons désormais commencer à exercer après notre formation. Et cela va nous permettre de nous autonomiser », a dit Blandine Divine Maranata, une des bénéficiaires du fonds compétitif.

La remise des équipements de démarrage va se poursuivre avec les autres filières ou métiers pour lesquels le PDCE a formé les jeunes dans les deux villes que sont Brazzaville et Pointe-Noire.

Signalons que le PDCE vise l'employabilité, l'acquisition et le renforcement des compétences à l'emploi et à l'entrepreneuriat pour les jeunes vulnérables vivant dans les zones urbaines de Brazzaville et de Pointe-Noire, afin d'améliorer leur insertion sur le marché du travail et leurs revenus. Il est cofinancé par le gouvernement congolais et la Banque mondiale.