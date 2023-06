Congo-Brazzaville: Salon Congo Na Paris - La sixième édition s'ouvre le 30 juin

Les diasporas congolaises et africaines retrouvent en présentiel, Congo na Paris, le salon socio-économique et festival culturel se déclinant en cinq univers: business, tourisme, culture, dynamique sociale et gastronomie. Il se tiendra du 30 juin au 2 juillet à l'Espace Champerret, Paris dix-septième.

Présenté par les organisateurs comme étant le rendez-vous incontournable, Congo na Paris est érigé en Europe pour créer un pont entre les deux Congo ainsi que les diasporas congolaises et africaines, entre l'Afrique et la France.

Depuis 2017, le leitmotiv demeure la valorisation du bassin du Congo et de ses territoires d'Afrique centrale : "To tonga mboka, / littéralement en lingala, construisons le pays".

Les organisateurs partent de l'exigence d'un nouveau narratif suscité par les enjeux socio-économiques, démographiques et migratoires auxquels font face les deux continents, l'Afrique et l'Europe. Ils estiment qu'il est désormais primordial d'associer les diasporas et la population locale à la recherche des solutions durables.

Pour ce nouvel espace de facilitation de partage et d'échange 2023, la promesse est faite par les organisateurs pour permettre aux experts, aux membres des diasporas congolaises, aux afro descendants et à tous les amoureux du continent africain de contribuer, lors de cette plate-forme de réflexion et de proposition, aux solutions permettant de redéfinir les relations entre l'Afrique centrale et l'Europe.