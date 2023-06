Congo-Brazzaville: Réinsertion des jeunes - Les travaux du centre d'Aubeville avancent normalement

Les travaux amorcés dans le centre d'insertion et de réinsertion des jeunes à Aubeville, dans le département de la Bouenza, intègrent la vision du gouvernement de répondre à la problématique de la prise en charge de la jeunesse. Le but étant de former les jeunes déscolarisés ou en décrochage scolaire, les sans-emplois ou désœuvrés... aux divers métiers.

Un mois et demi après le lancement des travaux par le ministre en charge de la Jeunesse, Hugues Ngouélondélé, le chantier donne déjà les premiers signes de satisfaction. Vingt nouveaux bâtiments vont y être construits et neuf autres anciens seront réhabilités. « L'ensemble des bâtiments est en train d'être réhabilité.

Il y a six bâtiments de dortoirs, deux pour la restauration et un autre pour le bloc sanitaire. Les travaux avancent normalement. Par contre, il y a une vingtaine de bâtiments à construire pour transformer ce site. Nous avons déjà commencé avec la première étape », a expliqué l'un des ouvriers de la société choisie pour la construction et la réhabilitation.

La mise en valeur de ce site prend forme grâce à la construction des bâtiments pour les salles de classe, d'infirmerie, de stockage de vivre frais... Le mur de clôture s'étalant sur neuf hectares est en voie d'achèvement. « Nous sommes en charge de la construction du mur sur le site d'Aubeville. 80% des travaux sont déjà réalisés pour une clôture longue de 1500 m et trois mètres et demi de hauteur. En prévision, il y a les fils barbelés et des enduits », a commenté l'autre.

Chris Mburu, le coordonnateur résident du système des Nations unies, s'est dit très impressionné par l'état d'avancement des travaux. « Ce que j'ai vu m'a beaucoup marqué parce que c'est un projet vraiment inspirant fait par le gouvernement congolais. Nous sommes ravis d'être associés. Comme vous le savez, le système des Nations unies travaille beaucoup dans le monde sur les questions de la jeunesse », a-t-il indiqué.

La prise en main effective des jeunes reste donc un défi majeur. « On va discuter avec les agences des Nations unies qui sont des experts et réfléchir sur comment accompagner le gouvernement congolais dans ce travail. Il nous a invités pour nous montrer ce qu'il a commencé et qui est presque terminé. Notre rôle est de l'accompagner dans le département. Ici, on voit déjà le développement », a-t-il ajouté.

Selon lui, les jeunes déscolarisés ou en décrochage scolaire et en manque d'encadrement parental qui bénéficieront d'une formation dans ce site seront des citoyens utiles. Visiblement, la réalisation du projet va donner une seconde chance aux enfants égarés.