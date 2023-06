Afrique: Accès au logement - Shelter Afrique exhorte les Etats africains à explorer des partenariats plus larges

Le bailleur de fonds panafricain pour le développement du logement, Shelter Afrique, a exhorté les gouvernements africains à donner la priorité aux partenariats dans leur quête pour fournir des logements abordables à leurs citoyens.

Dans un communiqué de presse, Thierno-Habib Hann, directeur général de Shelter Afrique, affirme que le logement occupe une position centrale dans le cadre des Objectifs de développement durable (Odd). M. Hann croit fermement que l'établissement de partenariats durables revêt une importance capitale pour réaliser des avancées substantielles et significatives dans la sphère de la fourniture de logements abordables.

«Un logement adéquat est l'un des éléments clés des objectifs de développement durable et la réalisation des objectifs en matière de

logement nécessitera des efforts de collaboration et l'établissement de partenariats fructueux entre les principaux acteurs du secteur du logement », a déclaré M. Hann.

Une étude menée par le Centre d'excellence (CoE) de Shelter Afrique a révélé que la pénurie globale de logements en Afrique est estimée à plus de 56 millions d'unités de logement, dont plus de 90 % se situent dans la catégorie des logements abordables.

«La solution pour résoudre cette pénurie réside dans un effort bien coordonné et collaboratif entre toutes les parties prenantes, y compris les gouvernements, les institutions multilatérales, les organisations à but non lucratif et le secteur privé. Collectivement, nous

maintenons notre engagement en faveur de stratégies inventives pour répondre aux besoins en matière de logement », a déclaré M. Hann.

M. Hann s'est exprimé en marge de l'Assemblée des Nations unies sur l'habitat qui s'est tenue la semaine dernière à Nairobi, au Kenya, où il s'est également entretenu avec la délégation ougandaise dirigée par le ministre d'État au logement, Namuganza Persis Princess, afin d'établir des bases solides pour un partenariat. Il a également eu des entretiens bilatéraux avec la délégation nigérienne dirigée par M. Maizoumbou Laoual Amadou, ministre nigérien de l'urbanisme et de l'habitat, sur la coopération future en matière de développement urbain durable.

M. Hann a également joint ses forces à celles de la délégation du Zimbabwe, dirigée par Daniel Garwe, ministre du logement et des

équipements sociaux, pour discuter des possibilités de collaboration avec les délégués présents à l'événement.

Shelter-Afrique est une institution panafricaine de financement et de développement du logement créée par des gouvernements africains pour répondre à la nécessité d'un système durable de fourniture de logements et de projets d'infrastructure connexes en Afrique. Ses actionnaires sont 44 pays africains, la Banque africaine de développement, la Société africaine de réassurance et le Fonds de solidarité africain (Fsa).

Le mandat de la société est de fournir des financements sous forme de dette, de quasi-fonds propres et de fonds propres à des institutions publiques et privées pour des projets de logement et d'infrastructure urbaine dans ses pays membres.