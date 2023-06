Algérie: Décès du moudjahid et éminent érudit Cheikh Tahar Aït Aldjet - Rebiga présente ses condoléances

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a présenté mercredi ses condoléances suite à la disparition du moudjahid et éminent érudit Cheikh Mohamed Tahar Aït Aldjet, décédé à l'âge de 106 ans, selon un communiqué du ministère.

"Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Laïd Rebiga a appris avec une profonde affliction la disparition du moudjahid, membre de l'Armée de libération nationale, l'éminent Cheikh Mohamed Tahar Aït Aldjet" à l'âge de 106 ans, lit-on dans le communiqué.

"En cette douloureuse épreuve, M. Rebiga présente à la famille du moudjahid et érudit Cheikh Mohamed Tahar Aït Aldjet, à ses compagnons d'arme et disciples, ses condoléances les plus sincères et ses profonds sentiments de compassion suite à la perte d'un illustre savant qui demeurera un exemple à suivre pour ses oeuvres éternelles et ses grandes qualités, priant Allah le Tout Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis parmi les martyrs et les saints".