Algérie: Le président de la République s'entretient à Moscou avec le Premier ministre russe

MOSCOU — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu mercredi à Moscou, avec le Premier ministre russe, M. Mikhaïl Michoustine, dans le cadre de la visite d'Etat qu'il effectue en Fédération de Russie, à l'invitation de son homologue russe, M. Vladimir Poutine.

La rencontre s'est déroulée au siège de la Primature russe, en présence des délégations des deux pays.

Le président de la République avait présidé avant l'entretien, l'ouverture des travaux du Forum économique algéro-russe avec la participation de 70 opérateurs économiques algériens et 200 hommes d'affaires russes.

Un Forum devant permettre aux opérateurs des deux pays d'examiner les opportunités d'investissement et de partenariat, et de renforcer la coopération bilatérale pour insuffler une forte dynamique aux relations économiques entre l'Algérie et la Russie.

Le Président Tebboune a également inauguré la stèle commémorative du fondateur de l'Etat algérien, l'Emir Abdelkader, première du genre érigée, dans la ville de Moscou, à la mémoire d'un dirigeant musulman et arabe, en reconnaissance de ses contributions et de son rôle dans la diffusion des valeurs de tolérance, du dialogue des religions et des principes de l'humanité.