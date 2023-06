Algérie: Le lauréat du prix national d'innovation de LG Electronics annoncé

ALGER — Le projet gagnant du prix national d'innovation de LG Electronics, organisée dans le cadre du programme "Leaders Generation by LG", auquel ont participé 1.000 étudiants des différentes universités et écoles à travers le pays, a été annoncé mercredi à Alger.

Le projet qui bénéficiera d'un accompagnement de trois mois, a été annoncé lors d'une conférence de presse, organisée en présence des membres du jury, dont des responsables de LG Electronics-Algérie et de Indjaz El Djazair, initiateurs du programme "Leaders Generation by LG".

Il s'agit du projet Aamal, de l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene (USTHB), sélectionné parmi trois projets finalistes, axés sur la technologie et ayant un impact sociétal, selon un communiqué des organisateurs.

Ces finalistes, retenus comme étant "les plus prometteurs", ont été choisis parmi 23 projets soumis pour évaluation, après un processus "rigoureux", se basant sur deux critères principaux : l'innovation et l'impact du projet sur le volet sociétal et environnemental, souligne la même source.

Le projet Aamal est une application dédiée spécialement aux étudiants à la recherche d'un emploi temporaire ou d'une mission, mais encourage également les employeurs et les étudiants à tisser des passerelles entre eux.

Les deux autres projets finalistes sont la plateforme Savio des étudiants de l'Ecole supérieure d'informatique (ESI), qui détecte les chutes et les dangers menaçant les personnes âgées ou les enfants en bas âge et alerte le personnel de garde, et le projet Skin Savers des étudiants de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie (ENSA), qui est une crème 100% à base de plantes médicinales présentes en Algérie et destinée à soigner les brûlures cutanées, d'après le communiqué.