Algérie: Décès du Cheikh Mohamed Tahar Aït Aldjet - Condoléances du président de la République

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé mercredi un message de condoléances à la famille de l'éminent Cheikh Mohamed Tahar Aït Aldjet, décédé à l'âge de 106 ans.

"C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que nous avons appris la disparition de l'éminent Cheikh Mohamed Tahar Aït Aldjet, érudit, moudjahid et compagnon des chouhada, imam et prédicateur dévoué, puisse le Tout-Puissant lui accorder Sa sainte miséricorde", lit-on dans le message de condoléances du président de la République.

"Le peuple algérien perd en ce grand homme, un moudjahid, un Imam dévoué dans sa mission et un éminent savant qui a consacré sa vie à la prédication, en privilégiant la modération et en appelant au respect des préceptes de notre sainte religion et des valeurs de tolérance et de fraternité. Les Algériens qui appréciaient tant ses interventions et ses valeureuses contributions sont affligés par sa disparition", a écrit le Président Tebboune.

"En cette douloureuse épreuve, je présente à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l'ont connu et aimé mes condoléances les plus attristées et mes profonds sentiments de compassion, priant Allah le Tout Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis parmi les martyrs et les saints", conclut le message du Président Tebboune.