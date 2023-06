Algérie: Le ministère des Finances souligne le rôle de la prévision budgétaire dans l'amélioration de la gestion des fonds publics

ALGER — Le ministère des Finances a souligné, mercredi dans un communiqué, le rôle central de la prévision budgétaire, dans le cadre de la mise en oeuvre effective de la loi organique relative aux Lois de Finances (LOLF), pour une gestion efficace et transparente des fonds publics.

"Le ministère de Finance est résolument déterminé à promouvoir une gestion responsable et transparente des fonds publics, en mettant l'accent sur une bonne prévision budgétaire dans la mesure où elle permet de booster la croissance économique", est-il indiqué dans le communiqué.

A cet égard, ajoute le même source, "l'estimation des recettes et des dépenses à venir, contribuera à prévenir les déficits excessifs et à maintenir une gestion financière responsable", ajoutant que cela fournira, également, "une base solide pour la planification à moyen et long termes, en identifiant les besoins et les priorités budgétaires".

Rappelant que la LOLF visait à "accroître la transparence dans le processus budgétaire et à renforcer ces mécanismes", le ministère explique que "la prévision budgétaire permet d'asseoir cet objectif en rendant les décisions budgétaires plus explicites et transparentes permettant, ainsi, aux citoyens, aux parlementaires et aux acteurs économiques de mieux comprendre les choix budgétaires mis en oeuvre".

L'objectif visé en consacrant le principe de transparence est "de renforcer et de consolider la confiance des citoyens dans la gestion des finances publiques", notant que "cette confiance retrouvée permettra, ainsi, de lutter plus efficacement contre les différentes formes de corruption et de favoriser un développement économique durable".

En résumé, indique-t-on dans le communiqué, la prévision joue "un rôle central" dans le cadre de la LOLF, et permet d'"assurer une stabilité financière et une allocation efficace des ressources tout en renforçant la transparence. Elle permet, également, de faciliter le suivi et l'évaluation des politiques publiques".

En effet, la loi organique relative aux Lois de Finances (LOLF) du 02 septembre 2018, modifiée et complétée, met l'accent sur les principes de prévision et de transparence dans la gestion des dépenses publiques, piliers essentiels d'une bonne gouvernance, permettant aux citoyens et aux opérateurs économiques d'avoir une vision précise de l'utilisation des fonds publics.

Ainsi, la prévision économique joue "un rôle fondamental" dans cette approche axée sur les résultats et revêt "une importance capitale" pour une allocation efficace des ressources, souligne le communiqué, explicitant qu'"en prévoyant les dépenses futures d'une façon précise, l'utilisation des fonds publics sera plus efficiente, en évitant les dépenses superflues et en ciblant les investissements prioritaires".

Le ministère des Finance a rappelé que la mise en oeuvre des grandes orientations des politiques publiques à travers le Cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) 2024-2026, et les diverses dispositions relatives à la préparation de la Loi de finances pour 2024, a permis de consacrer ce principe de planification et de prévision.

"Il s'agit d'une démarche réaliste obéissant à la consolidation des mesures décidées par les pouvoirs publics pour assurer la soutenabilité des dépenses publiques, de stimuler l'activité économique et de restaurer à moyen terme l'équilibre du budget de l'Etat, à travers de nouveaux instruments introduits par la LOLF permettant d'assurer une meilleure gestion des deniers publics", insiste-t-on dans le communiqué.

Cette démarche adopte "les meilleures pratiques internationales en matière de bonne gouvernance budgétaire", affirme-t-on dans le même texte.