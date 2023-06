Sénégal/Bénin: CAN 2023 - Les Lions motivés à gagner contre le Bénin pour conforter leur statut de 'grande équipe'

Dakar — Les Lions du football sont "déterminés et motivés" à gagner le match devant les opposer aux Guépards du Bénin, samedi, dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN), afin de "démontrer" que le Sénégal demeure "l'une des meilleures équipes" du continent et du monde, a déclaré le capitaine sénégalais, Kalidou Koulibaly.

"Nous voulons gagner et démontrer que le Sénégal est l'une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe sur le continent africain et l'une des meilleures équipes au monde. Cela passe par une victoire samedi", a-t-il dit.

Koulibaly s'exprimait lors d'une conférence de presse, mardi, au terme de la cinquième séance d'entraînement de l'équipe du Sénégal, en perspective de ce match comptant pour l'avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire (13 janvier au 11 février 2024).

Les Lions du Sénégal, champions d'Afrique en titre, sont déjà qualifiés pour cette compétition, à deux journées de la fin des éliminatoires.

Selon le capitaine de l'équipe sénégalaise, la rencontre contre les Guépards sera "très difficile", les Lions étant "très attendus" après leur premier titre continental remporté lors de la dernière CAN jouée à Yaoundé, au Cameroun (9 janvier-6 février 2022). "Mais les joueurs [sénégalais] seront prêts", a assuré le défenseur de Chelsea, en Premier League anglaise.

Même si certains joueurs ne sont pas présents à ce regroupement des Lions, les "séances d'entraînement [sont] intenses et animées". "Le plus important est que nous soyons prêts mentalement et physiquement et que nous soyons une équipe compétitive pour défendre les couleurs du pays, samedi", a-t-il ajouté. "Nous n'avons pas le droit de faillir", a assené le capitaine sénégalais, selon qui quel que soit le onze de départ des Lions, "toute l'équipe sera motivée à donner un coup de main et gagner ce match".

Selon Kalidou Koulibaly, jouer pour l'équipe nationale du Sénégal est "très facile. Nous sommes déjà motivés à peine arrivée en regroupement. Tout le monde veut porter le maillot et être titulaire".

Koulibaly est également revenu sur le match amical international que le Sénégal va jouer contre le Brésil, mardi, au Portugal, trois jours après la rencontre contre le Bénin comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des nations.

"Contre le Brésil, ce sera un gros match. Nous verrons le Sénégal jouer contre une grande nation du monde. C'est ce genre de rencontre que tout le monde attend. Il se jouera au Portugal, mais j'espère que nous arriverons à tenir de tels matchs chez nous", a dit le défenseur des Lions, qui avait à ses côtés Habib Diallo, un des attaquants des Lions.

Diallo a, lui aussi, assuré que les joueurs du Sénégal vont aborder la rencontre contre la Seleção "comme un match de qualification". "Nous n'avons pas le droit de perdre. Nous ne sommes pas encore en vacances", a déclaré l'attaquant sénégalais, sociétaire de Strasbourg (Ligue 1 sénégalaise), qui a terminé cette saison avec un total de 20 buts au compteur.