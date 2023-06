Togo: Il faut réformer le système financier international

Le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial aura lieu les 22 et 23 juin à Paris. Le président du Togo y est attendu.

Les réponses apportées par la communauté internationale sont aujourd'hui fragmentées, partielles et insuffisantes.

Il faut construire un système financier international plus réactif, plus juste, et plus solidaire permettant de lutter contre les inégalités, de financer la transition climatique, et de se rapprocher de l'atteinte des objectifs du développement durable.

'Nous devons donc nous accorder conjointement sur la meilleure façon de faire face à ces défis dans les pays pauvres et les pays émergents du monde en développement, sur le montant des investissements, sur la réforme de l'ensemble des infrastructures comme la Banque mondiale, le FMI, les fonds publics et privés, et sur la manière dont il nous faut engager un nouveau processus', explique le président français Emmanuel Macron.

Un certain nombre de chefs d'Etat sont attendus au Palais Brongniart, lieu de la rencontre.

Selon les organisateurs, les présidents des Seychelles, du Congo, du Niger, du Gabon, des Comores, du Sénégal participeront à ce Sommet ainsi que le président du Togo, Faure Gnassingbé.

80 ans après la conférence de Bretton Woods, il est grand temps de réformer le système financier international.