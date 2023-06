Cameroun: Recherche scientifique - René Joly Assako fixe les grandes orientations de la géographie camerounaise

Pour le Professeur des Universités en géographie, et par ailleurs vice-recteur ( 1er vice-recteur) chargé des Enseignements, de la Professionnalisation et du Développement des TIC à l'Université d'État de Douala dans la capitale économique du Cameroun, il sied, eu égard à l'évolution de la Science, de penser une Géographie qui cadre avec les préoccupations de l'espace et des sociétés de l'Afrique, sans toutefois se dérober au monde.

Dans cet article, Camer.be vous décline les grands axes de la l'Ecole de Géographie du Cameroun ou la Géographie camerounaise, portée par le Professeur René Joly ASSAKO ASSAKO, Président fondateur de la Société Camerounaise de Géographie ( SCG)

Ancrage épistémologique

Pour le Prof. René Joly ASSAKO ASSAKO, une école de pensée peut se définir deux façons, selon qu'on l'adosse aux acteurs, ou qu'on s'intéresse à son objet. Dans le premier cas, l'universitaire qui convoque Wikipédia, la désigne comme un ensemble de personnes qui partagent les opinions semblables ou un point de vue similaire au sujet d'une discipline académique, d'une science ou d'un art.

Dans le cas, l'école de pensée désigne un ensemble de principes, constitués en système, qui servent de guide aux recherches, à la publication des résultats de recherche et la dispensation des savoirs dans la discipline concernée. Aussi les écoles de pensée sont-elles assimilées aux courants de pensée. Elles se comportent comme des fluides, qui doivent leur mouvement à une force, à une dynamique canalisée dans une trajectoire identifiable.

Raison pour laquelle selon le Président fondateur de la Société Camerounaise de Géographie, les écoles de pensée s'articulent autour de leur(s) initiateur(s) et/ou prennent la dénomination de l'endroit où elles ont été fondées. Cet endroit peut être d'échelles continentale, nationale, locale ou institutionnelle. De ce qui précède, l'on parlera par exemple donc de l'Ecole de Linguistique, de l'Ecole française de Littérature comparée, l'Ecole de Géographie tropicale de Bordeaux.

Et par souci de concision, l'on fait parfois plus court, en limitant la désignation d'une École ou courant de pensée à l'évocation de la discipline et de son lieu d'exercice. Cela dit, on parlera alors de de la Cuisine française ou de la Couture sénégalaise. C'est dans cette logique que désormais, le Prof. René Joly ASSAKO ASSAKO inscrit l'Ecole de Géographie du Cameroun.

L'Ecole de Géographie que le Cameroun offre à l'Afrique et au monde

Le Prof. René Joly ASSAKO ASSAKO présente L'Ecole de Géographie du Cameroun, ou la Géographie camerounaise comme le courant de pensée porté par les géographes camerounais et africains, réunis au sein de la Société Camerounaise de Géographie ( SCG), et qui capitalisent l'évolution de la science, de sorte à mieux la cadrer aux préoccupations de l'espace et des sociétés de l'Afrique, sans pour autant la fermer au monde.

Spécificités de la Géographie camerounaise

La géographie camerounaise, fait savoir le Président fondateur de SCG, se caractérise par un certain nombre de faits saillants au rang desquels :

- la capitalisation raisonnée des acquis de la recherche géographique, par la conservation de ce qui demeure pertinent et l'élagage de ce qui ne l'est plus du tout ou plus assez ;

- l'afro- endogenisation de la géographie ;

- la prise en compte de la transcendance dans la recherche géographique ;

- la révision de l'ordonnancement de la recherche, en vue de mieux la cadrer à la logique heuristique ;

- la diversification des méthodes de recherche ;

- l'abandon des fixités dogmatiques et doctrinaires ;

- la promotion de la priorisation de l'intuition, de la créativité et de l'inventivité du chercheur ;

- le choix de l'écriture scientifique intégrale et la substitution de la méthode classique de rédaction des Mémoires et Thèses par la méthode des ouvrages scientifiques.

Interrogé par notre rédaction sur la légitimité de son discours, le Prof. René Joly ASSAKO ASSAKO répond sans ambages : " Je suis, en ce moment, au Cameroun, le Professeur de Géographie le plus ancien dans le grade le plus élevé, en service. Je suis le Président fondateur de la Société Camerounaise de Géographie, l'unique Société savante qui regroupe tous les chercheurs et enseignants -chercheurs du Cameroun et d'Afrique".

Et de poursuivre : " j'ai organisé en novembre 2022, le premier grand colloque international sur la refondation de Géographie au Cameroun et en Afrique, dont les actes viennent d'être publiés en deux volumes d'un total de 1000 pages, aux Éditions du Ngoun".

René Joly ASSAKO ASSAKO est Professeur titulaire de Géographie Hors -echelle, Chevalier de l'OIPA/CAMES, Chevalier et Officier de l'Ordre de la Valeur, Membre titulaire de l'Académie des Sciences du Cameroun, Président - fondateur de la Société Camerounaise de Géographie (SCG).