Cote d'Ivoire: Plan Pollumar - Un séminaire de vulgarisation pour plus de visibilité a été organisée à San Pedro

Un séminaire de renforcement des capacités des parties prenantes s'est tenu en prélude à l'opération de simulation du « Plan Pollumar », le 08 juin 2023 à San-Pedro.

C'était en présences du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi qui, à l'occasion, était accompagné de Parfait Kouadio, son directeur de cabinet.

Objectif, préparer les acteurs à la mise en oeuvre efficace de la simulation des différentes séquences du scénario, en leur communiquant d'avantage les procédures à suivre pour la prise en charge d'un cas de pollution.

Selon Eba Mian Germain, sous-directeur de la Compagnie d'intervention contre les pollutions des milieux marin et lagunaire (Cipomar), responsable des opérations, chaque année, ce séminaire se tient au profit des intervenants de l'administration publique et du secteur privé, intégrés à l'exécution de l'exercice.

Les travaux ont été, entre autres, meublés par une présentation générale du plan, l'alerte de la pollution à l'entité étatique, le mode de fonctionnement des polluants en mer, les notions de pollution, les techniques de maitrise de l'extension sur une plage, le déclenchement du plan, l'évaluation de la situation pour cerner le polluant, l'appropriation de la stratégie idoine à adopter pour juguler la pollution, la présentation des opérations au niveau maritime et terrestre. C'est-à-dire, comment s'y prendre pour lutter contre la pollution en mer et sur la berge ou les plages.

Six cellules techniques

Il a indiqué que six cellules interviennent dans la mise en oeuvre du « Plan Pollumar ». À savoir la cellule coordination, chargée d'assurer l'interaction entre les opérations qui ont lieu en mer. La cellule planification, pour mener les réflexions sur la stratégie à utiliser en fonction des données collectées sur le terrain. La cellule d'intervention, destinée à veiller à la mise en oeuvre de la stratégie arrêtée ; ce, en la déclinant en moyens et en techniques de lutte. A côté de la cellule intervention, se tient la cellule logistique dont le rôle est de mettre à disposition l'arsenal nécessaire pour l'opérationnalisation du plan. Il y a également la cellule administration qui s'occupe des volets, financier, administratif et juridique. Et pour finir, la cellule communication, celle-là même qui est censée assurer le canal entre les populations et le quartier général, à travers des supports médias et hors médias, ainsi qu'apporter des démentis à d'éventuelles fake news (rumeurs).

Aussi, a-t-il par ailleurs ajouté que dans la phase pratique de l'exercice, l'opération a débuté par l'évaluation de la situation à l'aide d'un survol d'hélicoptère sur le théâtre des activités. Ce qui a permis d'entrevoir la direction de la nappe, la quantité d'hydrocarbure contenue, ainsi que sa superficie. Une stratégie a été par la suite identifiée. Notamment la stratégie de confinement récupération, appuyée par la procédure à la lutte à terre, au cas où la pollution venait à fuir vers les plages.