Sénégal: Les Lions en quête d'un septième succès contre les Guépards, en huit matchs

Dakar — Les équipes nationales de football du Sénégal et du Bénin vont s'opposer ce samedi pour la huitième fois depuis 1982, pour un bilan de six victoires pour les Lions qui n'ont jusque-là pas enregistré le moindre revers face aux Guépards.

Le nul est le meilleur résultat obtenu par l'équipe béninoise contre celle du Sénégal sur ces 41 dernières années.

Les Lions ont marqué au total onze buts contre les Guépards contre quatre encaissés, depuis la première rencontre amicale ayant opposé les deux équipes en 1982 en amical. Le Sénégal s'était imposé, 1-0.

Les Lions et les Écureuils, devenus les Guépards en août 2022, vont se retrouver en avril 2000, soit 18 ans après leur dernière rencontre, pour les besoins des tours préliminaires de la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud et au Japon.

Le Sénégal a sorti le Bénin, en s'imposant (1-0) à Dakar, après avoir contraint son adversaire au partage des points (1-1), lors de la phase aller de cette rencontre comptant pour le compte du premier tour des éliminatoires du Mondial 2002.

Lions et Guépards vont ensuite s'affronter deux fois en amical, en février 2007 à Rouen (France) et en janvier 2008 à Ouagadougou (Burkina Faso). Ces deux rencontres avaient tourné en faveur du Sénégal et sur le même score de 2 buts à 1.

Plus de 10 ans après, en 2019, les deux formations jouaient les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en Égypte. Les Lions battaient pour la cinquième fois les Guépards et les éliminaient, pour la deuxième fois, d'une compétition officielle.

Le dernier match en date entre les deux nations remonte au 4 juin 2022, à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février 2024). Les coéquipiers de Kalidou Koulibaly avaient remporté cette nouvelle confrontation (3-1), grâce à un triplé de Sadio Mané (12e, 22e et 60e). Junior Olaitan a réduit le score pour le Bénin à la 88e minute de la rencontre.

Le Sénégal a inscrit, sur l'ensemble de ces matchs contre le Bénin, onze buts au total contre quatre encaissés.

Les protégés de Aliou Cissé ont déjà validé leur ticket pour la prochaine CAN. Ils sont en tête de leur poule, le groupe L, avec 12 points au total, soit quatre victoires en autant de match, 10 buts inscrits et deux concédés.

Le Bénin occupe la troisième place de ce groupe avec quatre points au compteur, le Mozambique et le Rwanda étant classés deuxième et quatrième avec respectivement quatre et deux points.