Sénégal: Des pluies et orages attendus sur l'ouest du pays, à partir de vendredi

Dakar — Les régions de l'ouest du pays, dont Dakar, seront touchées par des pluies et orages vendredi et samedi après celles de l'est et du sud, où des manifestations pluvio-orageuses sont attendues dans la soirée de ce mercredi, indique l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

"Des orages et pluies seront notés dès cette soirée dans les zones Est et Sud. A partir de demain, les pluies toucheront la zone Centre et c'est en fin d'échéance, du 16 au 17 Juin, que les régions ouest seront affectées par de la pluie, Dakar y compris", indique-t-elle dans une prévision à courte échéance pour la période de mercredi à dimanche.

Les prévisionnistes indiquent que "la sensation de chaleur persistera dans la majeure partie du territoire, notamment dans les régions Est et Centre, où les températures journalières atteindront des pics de 40 à 43°C".

Ils disent s'attendre à des visibilités "généralement bonnes" et à des vents dominants de "secteur ouest à sud-ouest et d'intensité faible à modérée".