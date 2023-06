Sénégal: Apaisement dans le système éducatif - Le ministère de l'Education met les petits plats dans les grands

Le ministre de l'Education nationale s'engage à oeuvrer pour le respect des accords signés avec les syndicats d'enseignants. Cheikh Oumar Anne a reçu hier, mardi 13 juin une délégation syndicale du Saemss et du Cusems. Au cours de cette rencontre, plusieurs points dont la convocation du Comité de suivi des accords ont été abordés.

Parmi ces points, il y a «la convocation du Comité de suivi des accords: le Ministre a pris l'engagement de travailler avec son collègue en charge de la Fonction publique pour la convocation du comité de suivi des accords le jeudi 22 juin 2023», lit-on dans un communiqué dont nous avons reçu une copie. Il ajoute que «sur la situation des enseignants décisionnaires, le décret est remis dans le circuit et le point sera abordé par le comité de suivi pour un règlement définitif de la question». Au sujet du «prêt au logement (DMC) et du paiement des rappels : ces points seront abordés dans le cadre des travaux du comité de suivi et le ministre a par ailleurs réitéré l'engagement du Gouvernement à diligenter les dossiers en instance».

En effet, le ministre de l'Education nationale et la délégation syndicale du Saemss et du Cusems dirigée par leurs secrétaires généraux respectifs El Hadj Malick Youm et Ndongo Sarr ont également parlé de «la situation des maitres d'éducation physique et sportive (Meps) : ils sont 1075 inscrits qui seront formés en trois cohortes en raison des capacités d'accueil du CNEPS de Thiès», rapporte la source. Sur cette question : «le MEN verse une contribution financière par cohorte. La DAGE a entamé la procédure de transfert des fonds. La formation à distance, avec des regroupements ponctuels débutera dès le mois de juillet 2023. Même les MEPS qui ne sont pas utilisés par le MEN sont intégrés partant d'une approche par corps», révèle le communiqué.

A propos de la formation diplomante, le ministère de l'Education nationale a décidé du «versement de la contrepartie financière nécessaire à l'organisation des sessions et de poursuivre la concertation avec le Ministère en charge de l'Enseignement supérieur pour une solution pérenne. La DAGE a déjà entamé la procédure de transfert des fonds. Une rencontre est prévue avec la FASTEF pour le démarrage des formations à partir du lundi 17 juillet 2023».

Entre autres sujets évoqués lors de la rencontre, il y a les mesures concernant les enseignants de Diouloulou. «Dans un souci d'apaisement, le ministre a décidé de faire preuve d'indulgence à leur égard. Le nécessaire sera fait par les services compétents en rapport avec les concernés», lit-on dans le communiqué. Le ministère de l'Education nationale a réitéré «son engagement à oeuvrer pour le respect de tous les accords signés entre le Gouvernement et les syndicats de l'enseignement et pour la décrispation de la situation».