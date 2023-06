Sénégal: Kalidou Koulibaly capitaine des Lions - «Jouer contre le Brésil nous permettra de nous préparer pour la CAN»

Comment entrevoyez-vous ce match contre le Bénin et ça vous fait quoi de jouer contre le Brésil ?

«On est arrivés tôt au pays. On a commencé les entrainements le 8 juin dernier. On a réussi à faire de très bonnes séances. On a bien travaillé physiquement. Je pense qu'on est une des nations qui a repris le plus tôt. Ça nous a permis de bien travailler et de bien se préparer pour ce match de Cotonou. On sait qu'on est déjà qualifiés mais on a à coeur de bien faire, d'aller là-bas pour gagner le match. On sait qu'on a énormément de joueurs de talent.

Donc, on va avoir la possibilité de voir tout le monde jouer. C'est le plus important. Après, on aura ce match amical contre le Brésil. Mais, je pense que tout le monde va d'abord se concentrer sur le match de samedi à Cotonou où on veut faire belle figure. On veut gagner. On a envie de donner de la joie aux Sénégalais, des bonnes sensations. Et cela passe par une victoire samedi inchAllah. Le groupe est bien. On l'a vu sur le terrain. Il y a beaucoup de bonne humeur, de joie. On est contents de se revoir entre frères. Ça fait plaisir. Je pense qu'on est sur la bonne voie pour faire un grand match samedi inchAllah.

Vidéo polémique entre Abdou Diallo-Moussa Niakhaté

«Concernant la vidéo, il n'y a rien à dire. Le groupe vit bien. Abdou vit bien, Moussa aussi. Je pense que tout le monde est positif dans ce groupe. Il n'y aura pas de problèmes au niveau de la vie à l'hôtel, dans les vestiaires ou même sur le terrain. Ils ont même eu à jouer ensemble sur le terrain. C'est juste une vidéo polémique. On sait que le plus important c'est la Nation. On va tout mettre en oeuvre pour que la Nation aille de l'avant.

Tout le monde met ses intérêts personnels de côté. Je pense qu'il n'y a pas de problèmes au niveau du terrain et de la vie de groupe. C'est ça le plus important. Je sais que ça a beaucoup fait parler. Mais, on est en discussions avec les deux joueurs. Je sais qu'ils sont prêts à tout donner pour le maillot et la Nation. Maintenant cette vidéo, elle va disparaitre rapidement parce que c'était juste une vidéo polémique. Le plus important c'est que le groupe va bien et qu'eux ils vont bien. Ça nous permettra d'être performant sur le terrain».

Le Brésil, un test pour la CAN

«C'est vrai que ce sera un gros match. Tout le monde attend ce match contre le Brésil parce c'est une des meilleures équipes au monde. Je pense que le Sénégal est maintenant prêt à jouer contre ces équipes-là. Tout le monde demandait qu'on joue contre des grosses Nations. Maintenant, on a l'occasion de jouer contre le Brésil. On les a joués à Singapour il y a quelques années, on a fait match nul (1-1). C'est un tout autre contexte maintenant.

On sait que les Sénégalais ont faim de victoire. Ça va être plus qu'un match amical pour nous. On va essayer de faire un gros match, faire bonne figure contre le Brésil. Mais, comme je l'ai dit avant, il y a un match contre le Bénin qu'on doit prendre au sérieux. Et ensuite on sera prêts pour le match contre le Brésil. On sait que c'est une Nation qui a beaucoup de talents, beaucoup de joueurs reconnus dans le monde. On n'a pas à rougir de ça. On sait qu'on a aussi des grands joueurs. On a des buteurs, des grands défenseurs et milieux de terrain. A nous de faire le match correct pour réussir une performance contre le Brésil. Ça nous permettra de nous jauger aux grandes Nations et de nous préparer pour la Can».

Sur les deux matchs

«Le match contre le Bénin est très important pour nous. C'est une équipe très dangereuse. On l'a vu lors du match aller. On a réussi à gagner ce match mais ça a été quand même compliqué. On sait qu'ils ont des bons joueurs et un grand entraineur. On ne va pas les prendre à la légère. Ils sont dos au mur et doivent absolument gagner contre nous. Nous, on a une première place au classement Fifa en Afrique à reprendre parce que le Maroc est maintenant devant nous. Ça nous ramène des défis et des challenges. C'est pour ça qu'on joue au foot. On va tout faire pour gagner ce match, aller de l'avant et remonter au classement Fifa».