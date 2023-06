Sénégal: Habib Diallo, attaquant des Lions - «Si je ne réponds pas au système, le coach mettra un autre»

interview

Vous êtes en plein bourre en club. On peut espérer vous voir réaliser les mêmes performances en équipe nationale ?

«Je peux dire que cette saison est ma meilleure depuis que je suis en Ligue 1 française. Certes, j'ai marqué 20 buts mais ce n'est pas pareil entre évoluer en club et en équipe nationale. Ici, c'est le coach qui décide avec un système et le choix du joueur par rapport au profil. On travaille pendant longtemps le système qu'on joue en club. Alors qu'en équipe nationale les compétitions durent 10 jours, le coach choisit un système selon le profil de joueur. Et si je ne réponds pas au système, il va faire appel à un autre. Ce n'est pas à moi de décider mais l'entraîneur. Il y a beaucoup d'attaquants dans cette équipe et chacun peut jouer».

Sur les deux matchs ?

«On peut dire qu'on est déjà qualifiés face au Benin, mais on ne veut pas s'en arrêter là. On part au Bénin pour gagner pour consolider notre place de leader même si on fera face à équipe qui est obligée de gagner. Maintenant, face au Brésil je pense que c'est un match très important. Ce genre de rencontre avec une grande équipe nous manquait comme l'entraîneur l'avait dit la dernière fois. Ce serait bien de rejouer ce genre de match pour préparer les grands rendez-vous comme la coupe du monde. On prépare bien le match contre le Brésil. Et si on perd ce match, les gens qu'est qu'ils vont dire ? Donc, on part pour gagner ce match contre le Brésil. Ce n'est pas encore les vacances».

Dans quel état d'esprit abordez-vous ces deux matchs ?

«Quand on vient en équipe nationale ce n'est pas pour rester sur le banc. On veut jouer et on veut gagner. Le Sénégal est attendu par toutes les équipes. Même le Brésil qui est une grande équipe, respecte beaucoup le Sénégal. On aborde ce match pour le gagner».

A.T