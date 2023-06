Afrique du Nord: Le SG de la Ligue des Etats Arabes visite la Cité de la Culture à Tunis où se tient le 23e Festival de l'ASBU

TUNIS — Le Secrétaire Général de la Ligue des Etats arabes, l'Egyptien Ahmed Aboul Gheit, est arrivée mercredi, à Tunis où il s'est rendu à la Cité de la Culture qui abrite la 23ème édition du Festival arabe de la Radio et de la Télévision du 12 au 15 juin 2023.

Abou al Guith qui était accompagné d'Abderrahim Soliman, Directeur Général de l'Union des radios et télévisions arabes (ASBU), a notamment visité le Salon de la technologie et le marché des logiciels au hall central de la Cité de la culture. 80 exposants des quatre coins du monde, répartis sur 100 stands, offrent une variété de produits et du matériel de pointe en lien avec les nouveautés technologiques dans la production audiovisuelle.

Le SG a déclaré que « ce salon reflète la profondeur et l'étendue du Monde arabe et de sa culture aussi multiple que diversifiée, ce qui renforce la confiance en l'avenir arabe ». Et d'ajouter, « car nous sommes capables de rattraper le progrès scientifique, artistique et culturel ».

Lors de sa visite, Abou al Guith a pris connaissance de dernières innovations dans le monde des technologies et des équipements de l'audiovisuel, en plus des nouvelles productions télévisuelles et radiophoniques, tels que les films, les émissions et les séries diffusées par les médias de l'audiovisuel arabe.

Cette visite a également permis de voir les produits que proposent les stands des institutions médiatiques dont on cite en particulier les établissements de la radio et de la télévision tunisiennes, partenaires du festival de l'ASBU, et l'Agence Tunis Afrique presse (TAP) qui présente une sélection de ses archives datant du début des années 60 jusqu'à aujourd'hui.

Il a encore visité les stands de l'Organisation de la Radio et de la Télévision arabe syrienne (ORTAS), l'Autorité saoudienne de la radio et de la télévision (Saudi Broadcasting Authority - CBC), L'autorité nationale des médias en Egypte (National media Authority) et la Télévision algérienne TV1.

Le Festival arabe de la radio et de la télévision est organisé par l'Union des radios et télévisions arabes (Arab state Broadcasting Union- ASBU), en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles et les Etablissements de la Radio et de la Télévision tunisiennes et l'organisation arabe des satellites de communication (Arabsat).

Placé sous le slogan « Célébrer les arts et la culture », le festival est de retour à Tunis après une seule édition, à Ryadh, en Arabie Saoudite. Ce rendez-vous arabe d'envergure a toujours été organisé en Tunisie qui abrite le siège de (ASBU) à Tunis.

Il accueille les instances membres de l'ASBU parmi les chaines de télévision et stations de radio arabes publiques et celles des radions et télévisions privées, les sociétés de productions et les agences de presse arabes. Les sociétés de production et les chaines et les stations de radio, non arabes, qui produisent et diffusent en langue arabe y sont également représentées.

Depuis sa création en 1969, l'organisation panarabe de l'Asbu oeuvre au renforcement des liens de coopération entre les organismes de radiodiffusion arabes en vue de développer le contenu de leurs productions audiovisuelles.

Le Festival comprend des compétitions où les radiodiffuseurs et les producteurs peuvent soumettre leurs programmes. Deux compétitions et deux sections parallèles dédiées aux oeuvres télévisées et radiophoniques.

Cette année, 15 chaînes de télévision et 15 radios membres sont dans la sélection officielle destinée aux professionnels des médias de l'audiovisuel. 90 oeuvres télévisées sont dans la compétition officielle et 50 oeuvres dans la section parallèle. La sélection des radios est composée de 129 oeuvres dont 108 sont dans la compétition.

Un jury sélectionnera les oeuvres gagnantes dans les différentes catégories. Les prix sont remis à des programmes exceptionnels, à des créateurs de contenu et à des radiodiffuseurs.

Le Théâtre de l'Opéra de Tunis a abrité, lundi soir, le spectacle d'ouverture « Parfums arabes » du compositeur et pianiste tunisien Mohamed-Ali Kammoun.

Un spectacle animé par le célèbre chanteur égyptien Tamer Hosny est prévu pour la cérémonie de clôture qui sera organisée à l'amphithéâtre romain de Carthage, au coeur du site archéologique de la banlieue nord de Tunis.

La soirée sera marquée par l'annonce du palmarès et la remise des prix aux lauréats dans les différentes compétitions.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont retransmises en direct sur différentes chaînes de télévision et stations de radio arabes, publiques et privées.