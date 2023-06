Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Juin 2023

Mali : Accident de la route- 15 morts dans une collision

Les deux cars étaient en route pour Mopti (centre) quand ils ont heurté un camion de dix tonnes transportant du bétail et circulant en sens inverse, indique le ministère dans un communiqué qui ne donne pas plus de détails. Quinze personnes sont mortes et 32 ont été blessées mardi dans le sud du Mali dans une collision entre deux cars transportant des passagers et un camion chargé de bétail, a annoncé le ministère chargé des Transports. Les deux cars étaient en route pour Mopti (centre) quand ils ont heurté un camion de dix tonnes transportant du bétail et circulant en sens inverse, indique le ministère dans un communiqué qui ne donne pas plus de détails. L'accident, survenu entre Fana et Konobougou (sud), « serait causé par l'excès de vitesse et la somnolence des conducteurs », ajoute la même source.(Source :Euronews)

Sénégal : Procès contre l'opposant Ousmane Sonko- L'ex-masseuse Adji Sarr fait appel du jugement

Adji Sarr a interjeté appel après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison pour « corruption de la jeunesse », selon l’un de ses avocats. Le jugement a provoqué des violences meurtrières la semaine dernière. L’ancienne masseuse avait porté plainte il y a plus de deux ans contre l’opposant pour « viols répétés » et « menaces de mort ». Que signifie cet appel ? « On repart à zéro », estime Me El Hadj Diouf, l’un des avocats d’Adji Sarr joint au téléphone, qui confirme avoir interjeté appel. « Il y aura un nouveau procès », affirme-t-il.Mais pour l’heure, « cela ne change rien à la situation d’Ousmane Sonko, cela ne change rien à sa peine » assure de son côté Me Joseph-Etienne Ndione, l’un des avocats de l’opposant. Il rappelle que Ndèye Khady Ndiaye, la propriétaire du salon de massage, a également fait appel. Co-accusée dans ce dossier, elle a été condamnée à deux ans de prison ferme pour incitation à la débauche. Mais pour que toutes les parties soient concernées par un nouveau procès, « il faudrait aussi que le parquet fasse appel » explique l’avocat. (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Accès à l'eau potable -L’usine de traitement de la Mé inaugurée ce vendredi 16 juin

Les difficultés d’approvisionnement du grand Abidjan en eau potable ne seront bientôt qu’un lointain souvenir. L’usine de traitement de la Mé, la plus grande de la sous-région ouest-africaine, construite à Brofodoumé, à quelques encablures de la commune d’Abobo, sera officiellement inaugurée, ce vendredi 16 juin, par le Premier ministre Patrick Achi. L’unité industrielle de production d’eau potable a une capacité de de 10 000 m3/heure soit 240 000 m3/jour. La construction de cette infrastructure découle de l’engagement de l’État à solutionner les besoins grandissants du district autonome d’Abidjan, qui connait une démographie galopante. La conception, la construction, le montage, la fourniture en équipements et la mise en service de l’ouvrage ont été exécutés par les entreprises Pfo Africa et Veolia. Pour exploitation du site industriel, l'Etat de Côte d’Ivoire a signé un contrat de 15 ans avec la Société ivoirienne et des eaux et de l'environnement (Siee). L'équipe d'exploitation compte 55 agents, presque tous de nationalité ivoirienne (90 %). (Source : fratmat.info)

Togo : Accès aux produits sanguins- Le pays manque de donneurs de sang

La Journée mondiale du donneur de sang est célébrée ce 14 juin. "Je suis venu donner du sang, dans le but de sauver une vie", raconte Lawson Nadou Blessing, une habitante de Lomé et habituée des collectes de sang. « Quand tu donnes ton sang, tu es fière de sauver une vie, la vie d’une femme, de quelqu’un en détresse. C’est intéressant et tu es fière de toi », se félicite-t-elle. Le don de sang permet d’offrir un soutien crucial à ceux qui ont besoin de transfusions sanguines. « On sait que le sang, c'est la vie, rappelle le professeur Fétéké Lochina, directeur du Cnts, le Centre national de transfusion sanguine du Togo. Il y a différentes maladies qui vont entrainer un manque de sang. Si la personne veut continuer à vivre de façon normale, il faut remplacer ce sang. C’est pour cela qu’on a besoin de dons de sang. » (Source :Dw)

Guinée : Inondations à Kindia- Des corps toujours introuvables, les sinistrés craignent le pire…

La forte pluie qui s’est abattue ce mercredi 14 juin 2023 à Kindia, ville située à 135 kilomètres de Conakry, a causé d’importants dégâts au quartier Abattoir 2. Dans ce quartier de la commune urbaine, plusieurs maisons d’habitations ont été inondées. Preuve de l’intensité des dégâts, des corps ensevelis dans le cimetière dudit quartier ont été déterrés puis emportés par les torrents. Jusqu’en début de soirée, seulement un corps avait été retrouvés. Plusieurs citoyens ont passé la nuit les pieds dans l’eau sous la belle étoile. Leurs concessions sont envahies par des eaux. Une situation qui plonge les citoyens dans le désarroi total. Les victimes que nous avons rencontrées décrivent avec désolation la situation qu’ils traversent. Les sinistrés craignent le pire. (Source : africaguinee.com)

Burkina Faso: Insécurité- Des terroristes neutralisés à Kompienga et à Retkoulga

Les Forces combattantes ont tué des terroristes et récupéré du matériel, ce mercredi matin, lors d’un assaut repoussé contre la ville de Kompienga (Est), a appris l’Aib auprès de sources sécuritaires qui mentionnent une autre défaite des terroristes à Retkoulga dans le Centre-nord. Dans la matinée du mercredi 14 juin 2023, un groupe armé terroriste, fort d’une centaine de membres, a lancé une attaque contre la ville de Kompienga. Mais grâce à la détermination des Fds et des Vdp, les ennemis ont subi une raclée. En effet, la combativité des Forces amies a permis de neutraliser des dizaines de terroristes dont la majorité des dépouilles ont été emportées par leurs compères. Les boys ont aussi récupéré du matériel auprès des agresseurs. Dans la zone du Centre-nord, plus précisément dans la localité de Retkoulga, les radars des services de renseignements ont repéré une bande de terroristes en mouvement sur une quarantaine de motos et de tricycles. (Source : Aib)

Kenya : Religion- Le bilan des victimes d’une secte évangélique porté à 303 morts

Le bilan de la secte évangélique du Pasteur Paul Mackenzie au Kenya ne cesse de grimper jusqu’à 303 morts, ont rapporté mercredi des médias internationaux. Selon ces sources, mardi, 19 nouveaux corps ont été exhumés de la forêt de Shakahola, non loin de la ville côtière de Malindi. Deux mois après les premières découvertes, le nombre de victimes pourrait s’alourdir, plus de 600 personnes étant toujours déclarées disparues. Les recherches sont désormais étendues au-delà des 325 hectares d’origine pour couvrir près de 15 000 hectares.La plupart des corps exhumés sont ceux des adeptes de l’Église internationale de la Bonne Nouvelle créée en 2003 par le pasteur Paul Mackenzie. Dans ses derniers prêches, cet ancien chauffeur de taxi de 50 ans prônait de jeûner jusqu’à la mort pour « rencontrer Jésus ». En détention depuis le 14 avril, il est poursuivi pour terrorisme. (Source : Acp)

Maroc : Aid Al Adha- Une offre en cheptel estimée à 900.000 de têtes à Fès-Meknès

La Direction régionale de l’Agriculture (DRA) de Fès-Meknès, a indiqué que près de 900.000 de têtes ovines et caprines, sont destinées à l’abattage pour la fête de l’Aïd Al Adha 2023 au niveau de la région. L’effectif des ovins et caprins identifié à la date du 08 juin courant s’élève à 746.000 têtes dont 726.090 têtes ovines et 19.910 têtes caprines, fait savoir la Dra de Fès-Meknès, ajoutant qu’El Hajeb se positionne en tête des provinces en termes d’effectif. Elle est suivie des provinces de Boulemane et d’Ifrane, ajoute la même source, qui précise que le nombre d’unités d’élevage dans la région s’élève à 14.687 unités. Dans le cadre des efforts visant à faciliter la commercialisation des bétails destinés à l’abattage, il a été procédé, en coordination avec les autorités compétentes, à la mise en place de deux souks dans la région de Fès-Meknès dont un à Fès au niveau de Bendebab Chrarda et l’autre à Meknès (souk hebdomadaire de Soraya) (Source : Hespress)

Une sélection de Bamba Moussa