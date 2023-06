Afrique: Bloomberg New Economy Gateway Africa - L'Afrique est en mesure de s'ériger en un pôle de talents (Panel)

Marrakech — L'Afrique est en mesure de s'ériger en un pôle de talents dans tous les domaines, ont souligné mercredi, à Marrakech, les participants à un panel organisé dans le cadre de la Conférence Bloomberg New Economy Gateway Africa.

Les intervenants lors de ce Panel autour du thème "la prochaine génération : L'Afrique peut-elle être un pôle mondial de talents ?", ont relevé que l'Afrique, dont 70 % de la population sont âgés de moins de 30 ans, représente un grand gisement de talents, qui ont besoin d'une formation de qualité.

Dans ce cadre, les participants ont tenu à souligner que l'éducation et l'emploi représentent deux grands défis auxquels fait face le Continent, mettant l'accent sur le besoin pressant pour une formation de qualité en vue de doter les générations futures de compétences compétitives, à même de leur garantir une insertion fluide dans un marché mondial d'emploi en constante mutation.

Les participants ont cité plusieurs programmes qui ont donné des résultats concrets, notamment dans le domaine des industries et qui présentent les meilleures opportunités en vue de la création de postes d'emploi pour les jeunes du Continent.

Intervenant à cette occasion, la présidente directrice générale et fondatrice de "AZA Finance", Elizabeth Rossiello, a fait remarquer que plusieurs multinationales ont compris les enjeux relatifs à l'investissement dans la formation des talents africains dans le domaine technologique, notant que les géants des nouvelles technologies ont investi dans des Centres de détection de talents dans le Continent.

De même, plusieurs sociétés africaines opérant dans les high Tech recrutent de jeunes compétences africaines, a-t-il ajouté, relevant que le Continent enregistre une "évolution palpable" dans la qualité de la formation des compétences et des talents ,de nature à permettre à l'Afrique de bien se positionner à l'avenir sur le plan mondial.

Elle a aussi mis l'accent sur l'importance de l'investissement dans les PME ainsi que dans la mise en place d'académies de formation qui contribuent à former une main-d'oeuvre compétente, faisant remarquer que les compétences africaines dotées d'une formation de qualité, ont réussi à briller et à exceller dans plusieurs domaines.

Pour sa part, la directrice associée de "Impact Fund for African Creatives", Roberta Annan, a estimé que l'Afrique représente un gisement de talents et de compétences, notant que les gouvernements s'acquittent d'un grand rôle dans le cadre de la promotion des investissements de nature à encourager les jeunes talents à la création.

Mme Annan a aussi abordé la question du mérite intellectuel dans des domaines, tels que la musique et l'art ainsi que le sujet de la protection des droits intellectuels des créateurs et auteurs, appelant à la création de fonds dédiés au soutien et à l'appui des jeunes créateurs, et la mise en place de plateformes dédiées à la formation.

Mme Annan n'a pas manqué de citer son expérience dans le domaine de la création de plateformes dédiées aux talents et compétences et la promotion des industries culturelles et de création, appelant à la fédération des efforts des secteurs public et privé et des autres acteurs pour encourager les nouveaux domaines créatifs prometteurs.

Le vice-président senior et directeur de l'impact social au sein de "Cisco Systems, Inc", Brian Tippens, a, de son côté, relevé que les high tech constituent l'avenir du monde en général et du Continent africain en particulier, d'où la nécessité de veiller à fournir une formation de qualité dans le domaine technologique.

Dans ce sillage, il a souligné la nécessité de la promotion des compétences dans des secteurs, tels que la cybersécurité et la protection des données et l'intelligence artificielle, qui présentent d'énormes opportunités économiques pour les jeunes, faisant remarquer que le Continent africain représente un champ fertile pour les multinationales pour l'investissement, notamment dans le secteur des technologies.

La première édition africaine du Bloomberg New Economy s'est tenue sous le thème "Gateway Africa", à l'initiative du groupe Média Bloomberg, leader de l'information économique et financière, en partenariat avec l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE).

Après une étape américaine et européenne, c'est le Maroc qui a été désigné pays hôte pour la déclinaison africaine de ce forum économique, fort de son positionnement de leader régional grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.