Tunisie: Sécurité sanitaire des produits alimentaires - Obéir aux normes, c'est sauver des vies !

L'instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires a organisé aujourd'hui, en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la 5ème journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Enjeu majeur pour les Etats, les entreprises, les ONG et les consommateurs, l'impératif de la sécurité sanitaire des produits alimentaires a pour objectif d'assurer que ce que nous consommons est sans aucun danger pour notre santé.

De plus en plus, les normes sont strictes et la commercialisation des produits alimentaires, que ce soit sur le marché domestique ou international dépendent d'un large éventail de « mesures et de contrôles visant à prévenir les risques liés à la contamination, aux maladies d'origine alimentaire et à d'autres problèmes sanitaires ».

Sous bannière « les normes alimentaires sauvent des vies », la journée internationale vise à sensibiliser le public et les opérateurs à l'importance de se prémunir des dangers quant à la contamination des produits alimentaires. C'est en effet une grosse responsabilité et une affaire de santé publique que de veiller à minimiser les risques pour le consommateur.

L'OMS estime à 200, le nombres de maladies dues notamment à des champignons, des virus ou des bactéries, qui pourraient être transmises à travers une nourriture non saine ou n'obéissant pas aux normes de sécurité les plus élémentaires. Dans le monde, ces maladies sont responsables de la contamination de près de 600 millions de personnes et du décès de 400 000 individus par an.

En Tunisie, l'Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires veille au grain. Elle est en effet l'unique instance chargée de la prévention contre les risques liées à l'alimentation, sous la direction du ministère de la santé.

Crée en 2019, l'Instance a notamment pour mission de mettre en oeuvre et contribuer à concevoir la politique de l'État en matière de protection du consommateur, de sécurité sanitaire des végétaux et des animaux, de bien-être animal, de sécurité sanitaire des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des intrants agricoles et ce, depuis la production primaire jusqu'au consommateur final.

Lors de son allocution au départ de cette 5ème journée de sécurité sanitaire des produits alimentaires, le ministre de la Santé Ali M'rabet, a notamment a annoncé la naissance prochaine d'une commission mixte dans laquelle se retrouveront des représentants 4 ministères clés, à savoir le ministère de la santé, le ministère de l'agriculture, le ministère du commerce et celui de l'environnement.

Ladite commission permettra aux différentes parties prenantes d'accorder leurs violons afin d'être mieux réactifs lorsqu'il s'agit de garantir la sécurité sanitaire dans le cadre du respect des normes en vigueurs. Pour le ministre, cette commission pourrait contribuer à donner un coup de fouet aux exportations des produits alimentaires tunisiens vers des marchés mondiaux souvent exigeants en matière de sécurité.

Lors de cette journée, les différents intervenant ont mis en garde contre la surutilisation des engrais chimiques, pour continuer à pouvoir exporter, vers l'Europe, par exemple, nos produits alimentaires. Il faut savoir que l'usage non contrôlé et abusif des engrais chimiques, altère la qualité des produits et représente un réel danger pour les consommateurs. Continuer à exporter, oui, mais pas seulement, il s'agit également, et les intervenants l'affirment de protéger le consommateur local.