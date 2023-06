Afrique: Barry offre la victoire Gambie face Soudan du Sud au terme d'un duel à rebondissements

Le remplaçant Hamza Barry a marqué à la sixième minute du temps additionnel pour permettre à la Gambie de battre le Soudan du Sud 3-2 dans un match prolifique à Suez. Cette victoire permet de maintenir en vie leurs espoirs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2023.

Le Soudan du Sud avait égalisé deux fois pour être à 2-2, avec un but de Peter Chol à la 91e minute, mais le but de Barry en fin de match a permis aux Scorpions de remporter la victoire et de prendre la deuxième place du groupe G avec neuf points, trois de plus que le Congo qui affronte le leader, le Mali dans l'autre match du groupe.

Avec trois points, les rêves du Sud-Soudan d'une première qualification pour la Coupe des Nations ont été anéantis. Ils ne joueront le dernier match de groupe que pour l'honneur.

Les deux équipes avaient besoin d'une victoire à tout prix pour garder leurs espoirs en vie, et c'est la Gambie qui qui a été la première à se mettre sur la bonne voie grâce à un but de Rehan Malong contre son camp à la troisième minute . Le défenseur a lobé son propre gardien de but alors qu'il tentait de dégager un coup franc de Musa Barrow.

Barrow aurait dû porter le score à 2-0 pour la Gambie à peine deux minutes plus tard, mais son tir du gauche était juste à côté.

Le Soudan du Sud a égalisé à la 21e minute grâce à Yuel Kuach qui a repris dans la surface, un centre d'Ajak Chol. L'ailier évoluant en Australie a pris le dessus sur Omar Colley sur le côté gauche avant de couper un centre que Kuach a repris dans les buts.

Kuach a failli porter le score à 2-1 pour le Soudan du Sud à la 32e minute. Mais son tir à l'entrée de la surface de réparation à la conclusion d'un gros travail offensif ne trouve pas le cadre

La pause intervient sur le score de 1-1. En seconde période, la Gambie est revenue plus affamée . À la 58e minute, ils se sont procurés une belle occasion avec un centre d'Ibou Omar Tourray qui n'a trouvé aucune tête pour renvoyer le ballon dans les buts vides.

Ils ont cependant inscrit un second but à la 61e minute grâce à une brillante frappe d'Ablie Jallow. Le tir du milieu de terrain du FC Metz aux abords de la surface de réparation est d'abord contré mais sa deuxième tentative termine au fond du filet.

Le Soudan du Sud s'est battu pour obtenir au moins un point du duel et ils ont été récompensés à la 91e minute. Un but de Chol qui corrige une mauvaise sortie du gardien adverse sur un corner

Mais, leurs minces espoirs ont été anéantis dans la dernière minute du temps additionnel lorsque Barry, héritant d'un ballon à l'intérieur de la surface de réparation, a adressé un tir, qui a fini sa course au fond des filets.