Algérie: Le président de la République s'entretient à Moscou avec de hauts responsables russes sur le renforcement de la coopération bilatérale

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu, mercredi à Moscou, avec de hauts responsables de la Fédération de Russie, auxquels il a affirmé la profondeur des relations entre les deux pays et évoqué les domaines les plus importants de renforcement de la coopération bilatérale.

Le deuxième jour de la visite d'Etat du Président Tebboune dans ce pays ami, a été marqué par une activité intense, en ce sens qu'il a présidé les travaux du Forum économique algéro-russe, auquel 70 opérateurs économiques algériens et 200 hommes d'affaires russes ont pris part.

A cette occasion, M. Tebboune a mis en exergue les principaux axes du programme de relance économique multidimensionnel de l'Algérie, laquelle, a-t-il dit, "connait aujourd'hui une renaissance économique engagée à une vitesse supérieure afin de rattraper le temps perdu et les opportunités d'investissement avec nos amis, avec l'Afrique et la région de la Méditerranée", soulignant l'existence de "1.450 projets industriels en cours de réalisation".

Evoquant la coopération algéro-russe, le président de la République a souligné que les amis en Russie "ont conscience des moyens importants de coopération disponibles dans les domaines du transfert technologique, du tourisme, de l'agriculture et des sciences".

Soulignant l'importance d'ouvrir des banques privées en Algérie, le Président Tebboune a formulé le souhait de voir "le secteur privé national, étranger et russe, ouvrir des banques afin de favoriser la réalisation de transactions saines entre opérateurs privés, loin de toute dérive".

Lire aussi: Le président de la République s'entretient à Moscou avec la présidente du Conseil de la Fédération de Russie

"Vous êtes devant de réelles opportunités pour explorer les possibilités d'intégration économique dans de nombreux domaines", a affirmé le président de la République à l'adresse des participants au Forum, soulignant que l'Algérie "s'apprête, dans les années à venir, à mettre en oeuvre un plan d'investissement dans les domaines de l'énergie, des infrastructures de base, de l'agriculture, des produits pharmaceutiques, de l'agroalimentaire et des industries de transformation".

Afin de consolider les relations d'amitié unissant les deux pays avec leurs dimensions historiques et humaines, le Président Tebboune a inauguré la stèle commémorative du fondateur de l'Etat algérien moderne, l'Emir Abdelkader, première du genre érigée dans la ville de Moscou, à la mémoire d'un dirigeant musulman et arabe.

A cette occasion, il a souligné que cette stèle commémorative "prouve l'existence d'une relation profonde entre les deux peuples algérien et russe", précisant que les relations algéro-russes "sont séculaires".

Le président de la République a tenu, au deuxième jour de sa visite, plusieurs rencontres avec de hauts responsables en Russie. Il s'est entretenu avec le Premier ministre russe, M. Mikhaïl Michoustine, auquel il a affirmé que l'Algérie "a recouvré sa force politique et économique, et elle ambitionne de figurer parmi les puissances économiques et industrielles en Afrique".

Il a mis en avant que cette visite qu'il effectue en Russie, intervenait "dans un contexte politique particulier et confirme l'amitié sincère unissant les deux pays".

Pour sa part, le Premier ministre russe a salué les relations bilatérales établies entre son pays et l'Algérie, fondées sur "l'amitié et le respect mutuel", mettant en avant également les nombreux domaines de coopération à l'image de l'énergie, de l'agriculture, des transports et des technologies, exprimant la volonté de son pays d'"accroitre le volume des échanges commerciaux avec l'Algérie".

Le Président Tebboune s'est entretenu également avec le président de la Douma, Viatcheslav Volodine, et avec la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Mme Valentina Matvienko.

Lire aussi: Le président de la République s'entretient à Moscou avec le Premier ministre russe

La visite d'Etat qu'effectue le président de la République en Russie contribue au développement des relations "amicales" entre les deux pays, selon les déclarations à l'APS du représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, M. Mikhaïl Bogdanov, qui a qualifié cette visite d'"événement historique", affirmant qu'elle sera "fructueuse".

Le ministre russe du Développement économique, Maxime Rechetnikov, a indiqué que l'Algérie est un partenaire principal et stratégique pour son pays en Afrique, invitant les hommes d'affaires des deux pays à intensifier leurs efforts pour développer la coopération économique bilatérale.

Le ministre russe a relevé "la convergence des vues entre les deux pays concernant plusieurs questions politiques et économiques".

Il a mis en exergue l'importance de poursuivre les discussions afin de renforcer la coopération économique, à travers les différents Forums économiques prévus, en tête desquels le Sommet Russie-Afrique prévu pour l'été prochain.

A son tour, le président de l'Association d'affaires russe "Delovaya Rossyia" Alexis Repik a souligné l'importance d'approfondir la coopération économique avec l'Algérie, un pays qui jouit d'une place "prioritaire" pour les hommes d'affaires russes, "notamment dans le contexte des mutations que connait le monde actuellement".

Quant au climat des affaires en Algérie, le président de "Delovaya Rossyia" a affirmé que grâce au soutien des autorités algériennes, "les hommes d'affaires se sentent plus en sécurité et agissent avec plus d'assurance".

Par ailleurs, et "en concrétisation de la tradition instituée par le Président Tebboune dans toutes ses sorties et visites à l'étranger", le président de la République a rencontré les représentants de la communauté nationale établie en Russie, et écouté leurs préoccupations et attentes.

Dans ce contexte, le Président Tebboune a chargé le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, d"ouvrir un centre culturel algérien" en Russie, en réponse aux "attentes de la communauté algérienne établie dans ce pays".

Avant sa rencontre avec les membres de la communauté algérienne, le Président Tebboune a décoré le Colonel à la retraite Andreï Pavlenko âgé de 95 ans, de la médaille "El Achir" de l'ordre du mérite national, en reconnaissance de sa contribution à la neutralisation de milliers de mines semées par l'occupant français le long des frontières algériennes, durant la glorieuse Guerre de libération.