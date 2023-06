Algérie: Le Premier ministre présente ses condoléances suite au décès de Cheikh Mohamed Tahar Aït Aldjet

ALGER — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a présenté ses condoléances à la famille de Cheikh Mohamed Tahar Aït Aldjet, décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 106 ans.

"J'ai appris avec beaucoup de tristesse et d'affliction la nouvelle du décès de Cheikh Mohamed Tahar Aït Aldjet, éminent érudit et président de la Commission ministérielle de la Fatwa et de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire, et qui fut, de son vivant, un grand homme et imam prêcheur, puisse Dieu Tout Puissant l'accueillir en son vaste paradis et l'entourer de Sa grâce éternelle", a écrit le Premier ministre dans un message.

"Le regretté qui a passé sa vie dans les sanctuaires du Savoir, était un érudit, un enseignant et un moudjahid qui a participé à la Guerre de libération, aux côtés des autres disciples de la zaouia de Sidi Yahia El-Eidly bombardée en 1956 par le colonisateur français", a encore écrit M. Benabderrahmane.

"En cette douloureuse épreuve, je présente à la famille du défunt et à ses proches mes sincères condoléances et je leur exprime toute ma compassion, priant Allah de l'accueillir aux côtés de ceux qu'Il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle", a conclu le Premier ministre.